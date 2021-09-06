Эксклюзив
Редкость платины придает ей дополнительную ценность и привлекательность
Хью Даниэль (Huw Daniel) является генеральным директором Международной гильдии производителей платины (Platinum Guild International, PGI), курирующим деятельность по развитию рынков в Китае, Японии, Индии и США от имени производителей...
Сегодня
Марко Карниелло: мы хотим и впредь быть двигателем развития ювелирной промышленности
Итальянская выставочная группа (IEG) является лидером в Италии по организации ярмарок и одним из основных операторов в секторе выставок и конференций на европейском уровне с выставочными площадями в Римини и Виченце, а также в Милане и Ареццо...
06 сентября 2021
В алмазной отрасли существует значительная потребность в интеллектуальных и технологических финансовых решениях
MDPS, израильская начинающая финансово технологическая компания, входящая в Mazalit Group, готовится вскоре войти в алмазную отрасль. Зеев Маймон (Zeev Maimon), генеральный директор MDPS, является также основателем и генеральным директором MAZALIT...
30 августа 2021
Будущее для синтетики в том, что появилась возможность вырастить такой камень, какой ты хочешь, и сделать из него то, что ты хочешь
Алекс Попов, президент Московской алмазной биржи и руководитель ювелирного бренда Âme, использующего для производства ювелирных украшений выращенные в лаборатории бриллианты, в интервью отраслевому агентству Rough&Polished поделился своими взглядами...
23 августа 2021
Программа GemFair компании De Beers охватывает более 160 старателей в Сьерра-Леоне
В 2018 году De Beers запустила свою пилотную программу GemFair в округе Коно (Kono) в Сьерра-Леоне, включив в нее 14 участков добычи алмазов с тем, чтобы обеспечить безопасный путь на рынок для алмазов из этических источников, добытых старателями...
16 августа 2021
Компания Sotheby’s намерена принимать криптовалюту на аукционе 24 сентября в Гонконге
Этот шаг Sotheby’s был предпринят после того, как в июле анонимный покупатель, используя криптовалюту, успешно приобрел бриллиант весом 101,38 карата примерно за 16,4 млн долларов. Продажа состоялась в рамках первой серии торгов «Преобразование роскоши» (Luxury Edit) в Азии в июле.
Хотя фиатная валюта по-прежнему будет приниматься, аукционный дом теперь принимает в оплату эфириумы (Ether), биткойны (Bitcoin) и ю-эс-ди койны (USD Coin). Обмен криптовалюты будет осуществляться через Coinbase Commerce, одну из крупнейших в мире криптовалютных бирж.
На сентябрьских торгах будет представлено бриллиантовое колье производства компании Harry Winston весом 177,51 карата. Живая продажа запланирована на 24 сентября, а торги начнутся с 7 сентября.
Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished