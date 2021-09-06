Компания Sotheby’s намерена принимать криптовалюту на аукционе 24 сентября в Гонконге

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Компания Sotheby’s Hong Kong объявила на прошлой неделе, что предложит покупателям на аукционе «Бриллианты: ослепительный блеск» (‘Diamonds: The Dazzle’), который состоится 24 сентября, вариант оплаты покупки криптовалютой.

Этот шаг Sotheby’s был предпринят после того, как в июле анонимный покупатель, используя криптовалюту, успешно приобрел бриллиант весом 101,38 карата примерно за 16,4 млн долларов. Продажа состоялась в рамках первой серии торгов «Преобразование роскоши» (Luxury Edit) в Азии в июле.

Хотя фиатная валюта по-прежнему будет приниматься, аукционный дом теперь принимает в оплату эфириумы (Ether), биткойны (Bitcoin) и ю-эс-ди койны (USD Coin). Обмен криптовалюты будет осуществляться через Coinbase Commerce, одну из крупнейших в мире криптовалютных бирж.

На сентябрьских торгах будет представлено бриллиантовое колье производства компании Harry Winston весом 177,51 карата. Живая продажа запланирована на 24 сентября, а торги начнутся с 7 сентября.



Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished





