Burgundy Diamond Mines совершила первую покупку алмазного сырья у сторонних производителей

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Зарегистрированная в Австралии компания Burgundy Diamond Mines Limited объявила, что впервые закупила алмазное сырье у сторонних производителей в рамках своей деятельности по маркетингу на розничном рынке.

Burgundy Diamond Mines недавно обрела возможность гранить цветные бриллианты на специально построенном надежном предприятии в Перте, штат Западная Австралия. Это позволит самостоятельно создавать цветные бриллианты на основе запланированных к созданию производств на алмазном проекте Эллендейл (Ellendale), а также на других потенциальных предприятиях компании, таких как проект Науджаат (Naujaat) в Нунавуте, Канада.

Ключевой частью стратегии Burgundy Diamond Mines является увеличение собственного производства за счет закупки цветных алмазов у избранных мировых производителей. Бриллиантовая продукция будет выпускаться под эксклюзивным брендом цветных камней, принадлежащим Burgundy Diamond Mines, и продаваться на рынок через несколько избранных каналов, которые в настоящее время разрабатываются компанией.

В качестве первого шага в этом процессе Burgundy Diamond Mines была недавно приглашена компанией Arctic Canadian Diamond Company Ltd, владеющей алмазным рудником Экати (Ekati) в Северо-Западных территориях Канады, для участия в аукционе цветных алмазов. Burgundy Diamond Mines выиграла торги, тщательно прицелившись на небольшое количество крупных желтых бриллиантов цветовой категории Fancy Vivid и Fancy Intense, которые являются уникальным продуктом Мизери Пайп ( Misery Pipe), одного из ключевых действующих рудников Арктики. Эти необработанные алмазы стоимостью около 1 млн долларов будут отправлены в Перт, где из них будет получена первая брендовая бриллиантовая продукция Burgundy Diamond Mines.

Управляющий директор и генеральный директор Burgundy Diamond Mines Питер Равенскрофт (Peter Ravenscroft) сказал по этому поводу: «Мы считаем, что наша стратегия переработки и сбыта имеет значительный потенциал роста. Мы надеемся на быстрое расширение и уже ищем у сторонних производителей алмазы для их огранки в бриллианты, тщательно отобранные для цветного бренда».



Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished





