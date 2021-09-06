Diamcor Mining завершила первую фазу модернизации на проекте в ЮАР

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Diamcor Mining досрочно завершила первую фазу плановой модернизации на принадлежащем ей проекте Крон-Эндора (Krone Endora) на руднике Венеция (Venetia) в Южной Африке.

В сообщении Diamcor Mining говорится, что первоначальная модернизация, которую планируется завершить к концу сентября 2021 года, нацелена на то, чтобы предоставить компании возможность увеличить объемы переработки на проекте на почти 100%.

Модернизация включает в себя установку новой ступени обработки материалов (очистка), улучшение и расширение системы обогащения алмазов, монтаж новой электронной установки для извлечения алмазов рентгено-абсорбционным методом и другие усовершенствования, направленные на снижение потребления воды и энергии в расчете на тонну перерабатываемого материала.

Diamcor Mining заявила, что все элементы первой фазы обновлений теперь работают и демонстрируют свою способность достичь желаемого увеличения объема обработки.

«Мы очень довольны усилиями всей нашей производственной группы ... и ее способностью не только выполнить эти обновления раньше запланированного срока, но и добиться недавних высоких показателей валовой выручки и средней цены алмазов в долларах за карат, чтобы позволить нам финансировать эти усилия, одновременно имея дело с текущими проблемами, связанными с пандемией COVID-19, - сказал исполнительный директор Diamcor Mining Дин Тейлор (Dean Taylor). - Теперь мы сосредоточимся на демонстрации преимуществ этих усилий и их потенциала для увеличения добычи алмазного сырья и дальнейшего роста доходов».



Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished





