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06 сентября 2021
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09 августа 2021
Diamcor Mining завершила первую фазу модернизации на проекте в ЮАР
В сообщении Diamcor Mining говорится, что первоначальная модернизация, которую планируется завершить к концу сентября 2021 года, нацелена на то, чтобы предоставить компании возможность увеличить объемы переработки на проекте на почти 100%.
Модернизация включает в себя установку новой ступени обработки материалов (очистка), улучшение и расширение системы обогащения алмазов, монтаж новой электронной установки для извлечения алмазов рентгено-абсорбционным методом и другие усовершенствования, направленные на снижение потребления воды и энергии в расчете на тонну перерабатываемого материала.
Diamcor Mining заявила, что все элементы первой фазы обновлений теперь работают и демонстрируют свою способность достичь желаемого увеличения объема обработки.
«Мы очень довольны усилиями всей нашей производственной группы ... и ее способностью не только выполнить эти обновления раньше запланированного срока, но и добиться недавних высоких показателей валовой выручки и средней цены алмазов в долларах за карат, чтобы позволить нам финансировать эти усилия, одновременно имея дело с текущими проблемами, связанными с пандемией COVID-19, - сказал исполнительный директор Diamcor Mining Дин Тейлор (Dean Taylor). - Теперь мы сосредоточимся на демонстрации преимуществ этих усилий и их потенциала для увеличения добычи алмазного сырья и дальнейшего роста доходов».
Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished