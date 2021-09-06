Совет директоров Lucara Diamond официально одобрил проект подземного расширения рудника Карове в Ботсване

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Совет директоров Lucara Diamond официально одобрил проект расширения подземной части рудника Карове (Karowe) после завершения оформления финансовых аспектов проекта и выполнения всех предварительных условий в рамках пакета приоритетных обеспеченных долговых обязательств по проекту в размере 220 млн долларов.

Кредитный пакет разделен на две части. Первая кредитная линия в размере 170 млн долларов будет финансировать разработку подземного проекта, а вторая пойдет на обеспечение оборотного капитала на сумму 50 млн долларов, рефинансирование существующего долга компании и поддержание текущих операций.

Lucara Diamond сообщила, что уведомление об использовании кредитной линии на сумму 170 млн долларов принято, и ожидается, что первая часть средств для подземного расширения Карове будет получена в середине сентября.

Капитальные затраты на подземный проект на общую сумму 534 млн долларов будут покрыты за счет средств, полученных от комбинации кредитных пакетов, прогнозируемых денежных потоков от карьера Карове в период подземного строительства и финансирования за счет собственных средств на общую сумму 41,4 млн канадских долларов, оформленного 15 июля, в результате чего проект стал полностью профинансированным.

«Мы рады, что завершили этот важный этап после подписания кредитной документации в середине июля», - заявила финансовый директор и корпоративный секретарь Lucara Diamond Зара Болдт (Zara Boldt).

Строительные работы активизировались после того, как в середине июля была оформлена документация на кредиты.



Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished





