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09 августа 2021
Совет директоров Lucara Diamond официально одобрил проект подземного расширения рудника Карове в Ботсване
Кредитный пакет разделен на две части. Первая кредитная линия в размере 170 млн долларов будет финансировать разработку подземного проекта, а вторая пойдет на обеспечение оборотного капитала на сумму 50 млн долларов, рефинансирование существующего долга компании и поддержание текущих операций.
Lucara Diamond сообщила, что уведомление об использовании кредитной линии на сумму 170 млн долларов принято, и ожидается, что первая часть средств для подземного расширения Карове будет получена в середине сентября.
Капитальные затраты на подземный проект на общую сумму 534 млн долларов будут покрыты за счет средств, полученных от комбинации кредитных пакетов, прогнозируемых денежных потоков от карьера Карове в период подземного строительства и финансирования за счет собственных средств на общую сумму 41,4 млн канадских долларов, оформленного 15 июля, в результате чего проект стал полностью профинансированным.
«Мы рады, что завершили этот важный этап после подписания кредитной документации в середине июля», - заявила финансовый директор и корпоративный секретарь Lucara Diamond Зара Болдт (Zara Boldt).
Строительные работы активизировались после того, как в середине июля была оформлена документация на кредиты.
Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished