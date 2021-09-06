АЛРОСА и MIBA подписали Протокол о взаимопонимании

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АЛРОСА, крупнейшая в мире алмазодобывающая компания, и горнорудная компания Бакванга (MIBA), лидер алмазодобывающей отрасли Демократической Республики Конго, подписали Протокол о взаимопонимании в целях укрепления делового, технологического, научного и технического сотрудничества. Об этом сообщается в пресс-релизе компании АЛРОСА, распространенном в четверг.

Документ подписали заместитель генерального директора – руководитель африканского направления АЛРОСА Владимир Марченко и управляющий директор MIBA Полен Люкуса Мудияи Калонджи (Paulin Lukusa Mudiayi Kalonji) в рамках видеоконференции. Подписание прошло в присутствии Советника Президента Демократической Республики Конго Алекси Кайембе Де Бампенде (Alexy Kayembe De Bampende) и представителей компании АЛРОСА. Стороны выразили надежду на длительное и взаимовыгодное сотрудничество.

Протокол также определяет сферы взаимного интереса и потенциал для сотрудничества в алмазодобывающей отрасли. В частности, документ описывает возможности совместной работы компаний по разведке, добыче и обработке алмазов в соответствии с лучшими мировыми практиками ответственного ведения бизнеса, устойчивого развития и прозрачности. Также стороны намерены обмениваться технологиями и знаниями, необходимыми для обеспечения устойчивого развития алмазодобывающей промышленности.

Компании будут сотрудничать в соответствии с международными механизмами отраслевого саморегулирования и построения ответственных цепочек поставок алмазов с соблюдением отраслевых стандартов в этой области. Представители АЛРОСА и MIBA отметили, что подписание Протокола о взаимопонимании станет новым этапом развития алмазодобывающей отрасли Демократической Республики Конго.

«Сотрудничество АЛРОСА и MIBA, несомненно, внесет значительный вклад в развитие экономики и горнодобывающей промышленности Демократической Республики Конго, а также окажет положительное влияние на население страны. Взаимоотношения между компаниями также послужат укреплению контактов между нашими странами и создадут новые возможности для дальнейшего сотрудничества. Мы уверены, что экономические и социальные реформы, провозглашенные президентом Чисекеди, гарантируют иностранным инвесторам возможность принять участие в диверсификации и преобразовании экономики страны», - отметил Кейси Грин (Kacy Grine), советник Демократической Республики Конго при подписании Протокола.

«Алмазодобывающая отрасль является важной частью жизни наших стран. Это не только авторитет на международной арене или средства, поступающие в бюджеты, но и рабочие места для местных сообществ, десятки реализуемых для них социальных проектов, а также возможности для местных поставщиков. Безусловно, мы приветствуем подписание Протокола с ведущей компанией ДРК, и рады скрепить официальным документом совместное стремление к развитию наших общих инициатив. Мы выражаем полную готовность делиться своим практическим опытом, а также техническими и профессиональными ресурсами с коллегами из компании MIBA для динамичной и эффективной реализации потенциальных проектов в сфере алмазодобычи», - отметил Владимир Марченко, заместитель генерального директора АЛРОСА.



Владимир Малахов, Rough&Polished





