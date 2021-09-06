Mountain Province объявила об изменении в совете директоров

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Mountain Province Diamonds Inc. объявила об изменении в совете директоров компании.

Том Перегудофф (Tom Peregoodoff) подал заявление об уходе из совета директоров с немедленным вступлением в силу. Перегудофф вошел в совет директоров в 2019 году и работал в комитете по корпоративному управлению и назначениям, а также в комитете по аудиту и рискам. В дополнение к работе на этих должностях Перегудофф внес ценный вклад в геологоразведочную и производственную деятельность компании, а также в дальнейшее развитие ее бизнеса.

«Я хотел бы поблагодарить Тома за его службу компании Mountain Province Diamonds и пожелать ему всего наилучшего в его дальнейшей работе на руководящей роли в отрасли драгоценных металлов. Его многолетний практический опыт в горнодобывающей промышленности, который он привнес в совет директоров, хорошо послужил нашей компании», - сказал в связи с этим Джонатан Комерфорд (Jonathan Comerford), председатель правления Mountain Province.



Алекс Шишло для Rough&Polished





