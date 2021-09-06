Эксклюзив
Марко Карниелло: мы хотим и впредь быть двигателем развития ювелирной промышленности
Итальянская выставочная группа (IEG) является лидером в Италии по организации ярмарок и одним из основных операторов в секторе выставок и конференций на европейском уровне с выставочными площадями в Римини и Виченце, а также в Милане и Ареццо...
06 сентября 2021
В алмазной отрасли существует значительная потребность в интеллектуальных и технологических финансовых решениях
MDPS, израильская начинающая финансово технологическая компания, входящая в Mazalit Group, готовится вскоре войти в алмазную отрасль. Зеев Маймон (Zeev Maimon), генеральный директор MDPS, является также основателем и генеральным директором MAZALIT...
30 августа 2021
Будущее для синтетики в том, что появилась возможность вырастить такой камень, какой ты хочешь, и сделать из него то, что ты хочешь
Алекс Попов, президент Московской алмазной биржи и руководитель ювелирного бренда Âme, использующего для производства ювелирных украшений выращенные в лаборатории бриллианты, в интервью отраслевому агентству Rough&Polished поделился своими взглядами...
23 августа 2021
Программа GemFair компании De Beers охватывает более 160 старателей в Сьерра-Леоне
В 2018 году De Beers запустила свою пилотную программу GemFair в округе Коно (Kono) в Сьерра-Леоне, включив в нее 14 участков добычи алмазов с тем, чтобы обеспечить безопасный путь на рынок для алмазов из этических источников, добытых старателями...
16 августа 2021
«Грант»: «Мы хотим продвигать не только собственный бренд, но и бренд Санкт-Петербурга»
«Грант» - ювелирная компания в Санкт-Петербурге, основанная в 1999 году как небольшая частная мастерская по производству изделий из золота с бриллиантами. По данным пробирной инспекции, с 2007 года производство компании входит в десятку крупнейших производителей...
09 августа 2021
АО «АГД ДАЙМОНДС» – лучшая организация России в области охраны труда
Фото: АГД ДАЙМОНДС
АО «АГД ДАЙМОНДС» вошло в пятерку лучших в области охраны труда среди крупнейших организаций производственной сферы России. Такие результаты подведены на конкурсе «Успех и безопасность-2021», организованном Министерством труда и социальной защиты РФ.
АО «АГД ДАЙМОНДС» заняло первую строчку рейтинга лучших организаций производственной сферы с численностью работников более 500 человек в Архангельской области и пятое место на всероссийском уровне.
Всего в рейтинг вошло 367 крупнейших предприятий России. Среди лидеров наряду с АО «АГД ДАЙМОНДС» – ПАО «Сургутнефтегаз», ПАО «Газпром», ПАО «Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы».
Всероссийский конкурс на лучшую организацию работ в области условий и охраны труда «Успех и безопасность» проводится с 2016 года. Среди задач конкурса – пропаганда лучших практик организации работ в области охраны труда, повышение эффективности системы государственного управления охраной труда, активизация профилактической работы по предупреждению производственного травматизма и профессиональной заболеваемости в организациях, а также привлечение общественного внимания к важности решения вопросов обеспечения безопасных условий труда на рабочих местах.
Напомним, в 2021 году АО «АГД ДАЙМОНДС» стало победителем регионального этапа всероссийского конкурса «Российская организация высокой социальной эффективности» в номинациях «За формирование здорового образа жизни в организациях производственной сферы» и «За сокращение производственного травматизма и профессиональной заболеваемости в организациях производственной сферы», а также областного конкурса «Архангельская область – территория здоровья» в номинации «Здоровье на рабочем месте».
Владимир Малахов, Rough&Polished