АО «АГД ДАЙМОНДС» – лучшая организация России в области охраны труда

Фото: АГД ДАЙМОНДС

АО «АГД ДАЙМОНДС» вошло в пятерку лучших в области охраны труда среди крупнейших организаций производственной сферы России. Такие результаты подведены на конкурсе «Успех и безопасность-2021», организованном Министерством труда и социальной защиты РФ.АО «АГД ДАЙМОНДС» заняло первую строчку рейтинга лучших организаций производственной сферы с численностью работников более 500 человек в Архангельской области и пятое место на всероссийском уровне.Всего в рейтинг вошло 367 крупнейших предприятий России. Среди лидеров наряду с АО «АГД ДАЙМОНДС» – ПАО «Сургутнефтегаз», ПАО «Газпром», ПАО «Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы».Всероссийский конкурс на лучшую организацию работ в области условий и охраны труда «Успех и безопасность» проводится с 2016 года. Среди задач конкурса – пропаганда лучших практик организации работ в области охраны труда, повышение эффективности системы государственного управления охраной труда, активизация профилактической работы по предупреждению производственного травматизма и профессиональной заболеваемости в организациях, а также привлечение общественного внимания к важности решения вопросов обеспечения безопасных условий труда на рабочих местах.Напомним, в 2021 году АО «АГД ДАЙМОНДС» стало победителем регионального этапа всероссийского конкурса «Российская организация высокой социальной эффективности» в номинациях «За формирование здорового образа жизни в организациях производственной сферы» и «За сокращение производственного травматизма и профессиональной заболеваемости в организациях производственной сферы», а также областного конкурса «Архангельская область – территория здоровья» в номинации «Здоровье на рабочем месте».