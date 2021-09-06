Christie’s выставляет на торги бриллиантовые браслеты королевы Марии-Антуанетты

Фото: Christie's

Британский аукционный дом Christie’s объявил, что топ-лотом аукциона «Выдающиеся ювелирные украшения», который пройдет 9 ноября 2021 года в Женеве станет принадлежавшая супруге Людовика XVI королеве Франции Марии-Антуанетте (1755–1793) пара браслетов c 112 бриллиантами, оценочная стоимость которых составляет $2 млн - $4 млн. «За последние 255 лет Christie’s выставлял на продажу множество выдающихся драгоценностей со всего мира. Возможность купить эти уникальные исторические браслеты, несомненно, привлечет внимание как опытных, так и начинающих коллекционеров. Как доказали наши майские торги, рынок драгоценностей с благородным происхождением постоянно растет», - заявил Рауль Кадакия (Rahul Kadakia), глава международного ювелирного департамента Christie’s. Королева Мария-Антуанетта общепризнанно считалась образцом стиля и элегантности. Она очень любила ювелирные украшения, особенно с бриллиантами. Когда король Людовик XVI и его супруга с детьми в марте 1791 года попытались бежать от Великой французской революции, их драгоценности были тайно вывезены из страны и доставлены доверенному человеку в Брюсселе. Впоследствии он передал их племяннику императора Австрии, который позже вернул ювелирные изделия единственному выжившему ребенку Марии-Антуанетты - Марии Терезе Французской.Мария-Антуанетта была гильотинирована 16 октября 1793 года, в период революционного террора. Месяцем позже та же участь постигла Людовика XVI.