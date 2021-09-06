ОАЭ и Зимбабве обсуждают создание рынка золота с участием фондовой биржи Виктория-Фолс

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Дубайская биржа золота и сырьевых товаров (Dubai Gold & Commodities Exchange, DGCX) и зимбабвийская фондовая биржа Виктория-Фолс (Victoria Falls Stock Exchange, VFEX) подписали меморандум о взаимопонимании, который, вероятно, приведет к созданию рынка золота в этой южноафриканской стране.

Агентство Bloomberg процитировало генерального директора VFEX Джастина Бгони (Justin Bgoni), который заявил, что Зимбабве хочет открыть биржу, чтобы создать эталонный рынок, который будет предлагать золотодобытчикам конкурентоспособные цены.

«Это целостный подход к потребностям золотодобытчиков, - сказал он. - Они привлекают капитал, а мы облегчаем им продажу».

Зимбабве - вторая африканская страна, стремящаяся к союзу с DGCX, после Судана.

Международная кризисная группа заявила в своем отчете в прошлом году, что ежегодно из Зимбабве контрабандой вывозится золота на сумму более 1,5 млрд долларов, и основная его часть якобы попадает в Дубай.

Bloomberg отмечает, что биржа может упростить продажу металла на законных основаниях и на местном уровне.



Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished





