АЛРОСА выкупила свыше 80% алмазного сырья на аукционе Гохрана

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АЛРОСА в условиях сохраняющегося дефицита алмазного сырья на рынке продолжает работать над удовлетворением спроса на фоне снижения мировой добычи и уверенного интереса потребителей к украшениям с бриллиантами, сообщает компания в пресс-релизе, распространенном в среду.

«Действуя в интересах своих клиентов, которые сталкиваются с нехваткой сырья для выполнения текущих заказов, АЛРОСА приобрела свыше 80% алмазов, выставленных Министерством финансов Российской Федерации на аукцион 7 сентября», - отмечается в нем.

«Аукцион Гохрана, прошедший 7 сентября – результат последовательного курса государства на поддержку баланса спроса и предложения на алмазно-бриллиантовом рынке. Средне- и мелкоразмерное сырье, которое было выставлено на продажу, сейчас также пользуется достаточно сильным спросом. Профессионализм и безупречная работа специалистов Гохрана России позволили оперативно подготовить и своевременно провести этот аукцион. Он собрал рекордное количество участников, что гарантировало максимально справедливый рыночный уровень цен. АЛРОСА, как и в июле, приобрела сырьё от имени и по поручению своих проверенных клиентов – членов ALROSA ALLIANCE. Участие в аукционе Гохрана позволило нам частично компенсировать нехватку алмазов на фоне значительного спроса со стороны клиентов», - прокомментировал заместитель генерального директора АЛРОСА Евгений Агуреев.



Владимир Малахов, Rough&Polished





