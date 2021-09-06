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De Beers заработала 515 млн долларов на седьмом цикле продаж
Показатели продаж за период могут корректироваться.
Генеральный директор De Beers Брюс Кливер (Bruce Cleaver) сказал, что настроения в средней алмазопровода продолжают оставаться положительными.
«Спрос на алмазное сырье является результатом высокого спроса на бриллианты на наших ключевых рынках в США и Китае, - отметил он. - Оптимизм мидстрима на оставшуюся часть года был также очевиден на недавней выставке JCK в Лас-Вегасе, которая имела успех несмотря на то, что проводилась в сложных условиях».
Кливер добавил, что по мере того, как отрасль приближается к традиционно более вялому периоду продаж алмазного сырья, De Beers по-прежнему осознает риски для восстановления экономики после глобальной пандемии.
Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished