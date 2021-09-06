Эксклюзив

Марко Карниелло: мы хотим и впредь быть двигателем развития ювелирной промышленности

Итальянская выставочная группа (IEG) является лидером в Италии по организации ярмарок и одним из основных операторов в секторе выставок и конференций на европейском уровне с выставочными площадями в Римини и Виченце, а также в Милане и Ареццо...

06 сентября 2021

В алмазной отрасли существует значительная потребность в интеллектуальных и технологических финансовых решениях

MDPS, израильская начинающая финансово технологическая компания, входящая в Mazalit Group, готовится вскоре войти в алмазную отрасль. Зеев Маймон (Zeev Maimon), генеральный директор MDPS, является также основателем и генеральным директором MAZALIT...

30 августа 2021

Будущее для синтетики в том, что появилась возможность вырастить такой камень, какой ты хочешь, и сделать из него то, что ты хочешь

Алекс Попов, президент Московской алмазной биржи и руководитель ювелирного бренда Âme, использующего для производства ювелирных украшений выращенные в лаборатории бриллианты, в интервью отраслевому агентству Rough&Polished поделился своими взглядами...

23 августа 2021

Программа GemFair компании De Beers охватывает более 160 старателей в Сьерра-Леоне

В 2018 году De Beers запустила свою пилотную программу GemFair в округе Коно (Kono) в Сьерра-Леоне, включив в нее 14 участков добычи алмазов с тем, чтобы обеспечить безопасный путь на рынок для алмазов из этических источников, добытых старателями...

16 августа 2021

«Грант»: «Мы хотим продвигать не только собственный бренд, но и бренд Санкт-Петербурга»

«Грант» - ювелирная компания в Санкт-Петербурге, основанная в 1999 году как небольшая частная мастерская по производству изделий из золота с бриллиантами. По данным пробирной инспекции, с 2007 года производство компании входит в десятку крупнейших производителей...

09 августа 2021

В Китае в июле снизился ежемесячный рост розничных продаж золота, серебра и ювелирных изделий

Сегодня
Новости
Согласно данным Национального статистического бюро Китая (National Bureau of Statistics), розничные продажи золота, серебра и ювелирных изделий предприятиями сверх установленного размера в июле составили 20,3 млрд юаней, увеличившись на 14,3% г/г. Ежемесячный темп роста упал с 98,7% в январе-феврале до нового минимума в 14,3% в июле, сообщает Гуанчжоуская алмазная биржа (Guangzhou Diamond Exchange, GZDE).
Вместе с тем розничные продажи золота, серебра и ювелирных изделий предприятиями сверх установленного размера оставались выдающимися среди всех розничных продаж потребительских товаров в стране. 
В первые пять месяцев 2021 года ежемесячный прирост продаж золота, серебра и ювелирных изделий предприятиями занимал первое место среди всех потребительских товаров; совокупные темпы роста с января по июль остались самыми высокими, хотя в июне и июле месячный рост замедлился.
Кроме того, розничные продажи золота, серебра и ювелирных изделий по-прежнему превышали допандемийный уровень. С октября 2020 года ежемесячные розничные продажи золота, серебра и ювелирных изделий превышают продажи в аналогичный период 2018 года.

Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished


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