В Китае в июле снизился ежемесячный рост розничных продаж золота, серебра и ювелирных изделий

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Согласно данным Национального статистического бюро Китая (National Bureau of Statistics), розничные продажи золота, серебра и ювелирных изделий предприятиями сверх установленного размера в июле составили 20,3 млрд юаней, увеличившись на 14,3% г/г. Ежемесячный темп роста упал с 98,7% в январе-феврале до нового минимума в 14,3% в июле, сообщает Гуанчжоуская алмазная биржа (Guangzhou Diamond Exchange, GZDE).

Вместе с тем розничные продажи золота, серебра и ювелирных изделий предприятиями сверх установленного размера оставались выдающимися среди всех розничных продаж потребительских товаров в стране.

В первые пять месяцев 2021 года ежемесячный прирост продаж золота, серебра и ювелирных изделий предприятиями занимал первое место среди всех потребительских товаров; совокупные темпы роста с января по июль остались самыми высокими, хотя в июне и июле месячный рост замедлился.

Кроме того, розничные продажи золота, серебра и ювелирных изделий по-прежнему превышали допандемийный уровень. С октября 2020 года ежемесячные розничные продажи золота, серебра и ювелирных изделий превышают продажи в аналогичный период 2018 года.



Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished





