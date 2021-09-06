ICMM выпустил руководство с универсальным определением социально и экологически ответственных материалов, продуктов и методов производства

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Поскольку международно признанного определения ответственного снабжения в настоящее время не существует, Британский институт стандартов (British Standards Institution, BSI) разработал стандарт схем сертификации сектора ответственного снабжения для строительной продукции, в котором ответственный поиск поставщиков определяется как «управление устойчивым развитием при предоставлении или закупке продукта».

В то время как важность ответственного подбора ресурсов растет, и организации все чаще принимают оценку экологических и социальных показателей в дополнение к своей деятельности с тем, чтобы интегрировать ее в цепочку поставок и решения о закупках, Международный совет по горному делу и металлам (International Council on Mining and Metals, ICMM) выпустил инструкцию, в которой говорится о необходимости универсального определения социально и экологически ответственных материалов, продуктов и методов производства.

Эта тенденция обусловлена конкретными проблемами, такими как изменение климата, конфликтные полезные ископаемые и обеспечение справедливой трудовой практики. Этот вопрос также продвигают ведущие организации, которые хотят улучшить экологические, социальные и корпоративные показатели компаний, с которыми они ведут бизнес. Способы определения социально и экологически ответственных материалов, продуктов и методов производства развиваются, и были разработаны типовые программы и стандарты в ряде отраслей.

В металлургической и горнодобывающей промышленности Совет по ответственной практике в ювелирном бизнесе (Responsible Jewellery Council, RJC) и Инициатива по рациональному использованию алюминия (Aluminium Stewardship Initiative, ASI) предприняли аналогичные усилия по определению и продвижению передовой практики. При рассмотрении этих и других инициатив возникают общие темы, в том числе касающиеся применяемых на практике стандартов, связанных с такими понятиями, как прозрачность, отслеживаемость, экологическая устойчивость и справедливый труд.

Концепция устойчивого развития ICMM играет центральную роль во вкладе участников отрасли в ответственный поиск поставщиков и является ведущим примером того, как отрасль может определять свои обязанности. Это руководство, разработанное совместно с ключевыми заинтересованными сторонами сектора, является частью концепции ICMM «Рациональное использование материалов» (Materials Stewardship), которая рассматривает методы управления, применяемые участниками, а также общие обязательства, которые они несут совместно с другими участниками цепочки создания стоимости полезных ископаемых и металлов для обеспечения ответственного использования своей продукции.

ICMM также работает через свои партнерские ассоциации, имеющие дело с сырьевыми товарами, чтобы делиться данными о жизненном цикле продукции и информацией о продуктах участников, предоставлять рыночную информацию об ответственном использовании и устойчивом применении материалов, а также вносить свой вклад в разработку стратегий и данных для улучшения восстановления и переработки минералов и металлов.

Для ICMM и его членов существуют два важных аспекта ответственного поиска поставщиков - внутри компании речь идет об устойчивых закупках (sustainable procurement, SP), а вне компании - об ответственном снабжении.

Данный руководящий документ был подготовлен с тем, чтобы помочь членам ICMM в разработке или совершенствовании структур управления, деловой практики и стандартов, необходимых для эффективного участия в инициативах ответственного снабжения и выполнения программ устойчивых закупок. Это руководство предоставляет ICMM и входящим в него компаниям практические советы и примеры устойчивых закупок и ответственной практики поставок.

Основная аудитория руководства - горнодобывающие и металлургические компании, являющиеся членами ICMM, а также ассоциации производителей металлов и национальные горнодобывающие ассоциации.

Инструкции в этом документе предназначены для стимулирования мышления и действий, направленных на повышение эффективности членов ICMM при разработке и участии в деятельности по ответственному поиску поставщиков.

Руководство сфокусировано на иллюстрации передовой практики, но не носит предписывающий характер.



Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished





