Сегодня стартует рекламная кампания Совета по природным алмазам с участием Аны де Армас

Фото: NDC

Совет по природным алмазам (Natural Diamond Council, NDC) объявил о запуске своей второй глобальной рекламной кампании «Для неповторимых моментов» (For Moments Like No Other), движимой единственным прямым призывом: «Любите жизнь» (Love Life), говорится в пресс-релизе Совета.В кампании снимается актриса и глобальный посол NDC Ана де Армас (Ana de Armas). «Продажи ювелирных изделий с бриллиантами продемонстрировали рекордный рост по мере выхода из пандемии, - говорит Дэвид Келли (said David Kellie), генеральный директор Совета по природным алмазам. - Потребители стремятся создавать новые памятные моменты в своей жизни, а природные бриллианты - синонимы празднования таких моментов. И сердцевиной этой кампании является лозунг «Любите жизнь». Мы очень рады, что Ана де Армас вернулась к нам еще на год, чтобы поделиться магией природных бриллиантов с мировой аудиторией».Г-жа де Армас своим присутствием освещает весь видеоматериал кампании, снятый на Майорке в Испании, полностью воплощая собой принцип «Любите жизнь» как вдохновляющий призыв к действию и проявляя радость от знакомства с различными человеческими ситуациями, в то время как природные бриллианты способствуют созданию запоминающихся моментов. К г-же де Армас обратились с предложением участвовать во второй кампании «Для неповторимых моментов», поскольку в ней ярко проявляется жизнерадостность наряду с глубоким уважением к природным бриллиантам.«Я надеюсь, что эта кампания принесет всем радость и надежду. Я надеюсь, что она вдохновит людей любить сильнее, радоваться каждой минуте и дорожить моментами счастья со своими близкими. Это был потрясающий опыт работы с этой невероятной командой, и я очень рада снова работать с Советом по природным алмазам», - сказала г-жа де Армас.Г-жа де Армас носит коллекцию из 11 украшений с бриллиантами, специально разработанную для этой кампании дизайнером ювелирных украшений из Бруклина Малией МакНотон (Malyia McNaughton).Кристина Бакли Кайел (Kristina Buckley Kayel), управляющий директор NDC, в связи с этим сказала: «Оригинальная и современная коллекция вдохновила и мобилизовала крупных производителей и розничную сеть NDC на осуществление или создание версий этих защищенных в качестве интеллектуальной собственности дизайнов в ходе подготовки к праздничному сезону и дальнейшей работе».Коллекция запускается в оборот вместе с рекламной кампанией сегодня, 8 сентября, и будет представлена в захватывающей подборке фотографий и видеоматериалов, размещенной на специальном веб-сайте кампании naturaldiamonds.com, который с момента его запуска в июне 2020 года посетило более 100 миллионов человек.