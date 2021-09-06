Минфин России запускает выставочный проект, посвящённый истории русского ювелирного искусства

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В рамках V Московского финансового форума, который состоится 8 сентября 2021 года, пройдет ювелирная выставка «Минфин России у истоков российского выставочного движения. Триумф русского ювелирного искусства». Главным экспонатом станет реплика Большой императорской короны Российской империи, представленная Гохраном России. Оригинал короны хранится в Алмазном фонде Российской Федерации.

Организаторы выставки — Минфин России и Фонд развития художественной промышленности и ювелирного искусства представят лучшие образцы ювелирного и декоративно-прикладного искусства.

Выставка положит начало большому художественно-документальному проекту, посвящённому триумфу отечественной художественной промышленности и ювелирных фирм на всемирных выставках в 19 — начале 20 веков. В рамках проекта будет освещена роль Минфина России, министров финансов Егора Канкрина и Сергея Витте в организации первых отечественных выставок, а также участие в них ювелирных фирм Карла Фаберже, Павла Овчинникова.

Экспозиция также посвящена юбилейным датам этого года: 190-летию первой Мануфактурной выставки в Москве, 170-летию первой международной выставки в Лондоне, 125-летию главной выставки Российской империи в Нижнем Новгороде, 175-летию Карла Фаберже и 300-летию Российской империи.

На выставке в рамках Московского финансового форума будут представлены:

Большая императорская корона Российской империи. Реплика изготовлена Производственным объединением «Кристалл» и Ювелирной группой «Смоленские бриллианты» под патронажем Минфина России и Гохрана России в 2013 к 400-летию Дома Романовых. Изделие внешне максимально приближено к оригиналу — императорской короне, которая использовалась во время коронации всех российских монархов, начиная с Екатерины Великой в 1762 году. Драгоценная реплика изготовлена из белого золота, инкрустирована 11 352 бриллиантами, на месте шпинели разместился рубеллит в 384 карата. Поставщиком драгоценных камней стала российская алмазодобывающая компания Алроса. В 2020 году реплика Большой императорской короны закуплена в Госфонд России.

Памятные медали «Монетные дворы России». Гознак представит новый бренд «Монетные дворы России». История бренда берет начало с основания в 1724 году по указу императора Петра I монетного двора в Санкт-Петербурге. Используя новые технологии и художественное видение лучших мастеров, «Монетные дворы России» изящно вписывают многовековые традиции в современную жизнь. Бренд представит коллекции памятных медалей и мужских ювелирных аксессуаров: «История денег», «Награды России», «Победы России», «Сокровища России», а также коллекцию женских ювелирных украшений — «Белые ночи».

Коллекция женских украшений по эскизам Карла Фаберже. К 175-летию Карла Фаберже бренд Алроса представит уникальную коллекцию женских украшений «По эскизам Карла Фаберже». 11 предметов коллекции выполнены по редким эскизам всемирно известной ювелирной фирмы, сохраненных в фондохранилище Государственного Эрмитажа. Стиль коллекции сочетает в себе вековые традиции русского ювелирного искусства, блестящие идеи великого ювелира и элементы современных тенденций ювелирной моды.

Российские производства, будут представлены фирмами:

Изделия творческой мастерской Николая Балмасова. Творческая мастерская представляет художественные изделия с использованием старинной русской техники — полихромной и живописной эмали по скани в стиле изделий известных ювелирных фирм: Овчинникова, Хлебникова, Фаберже.

Камнерезная студия «Рифей» представляет уральскую школу камнерезного искусства — фигурки в технике объемной мозаики, родоначальником которой является знаменитый российский ювелир и камнерез Карл Фаберже.

Ювелирный дом «Аргентов» представляет искусство в технике реверсной инталии художественного уровня современных российских интальеров — одним из наиболее древних технологий резьбы по камню. Среди них подвеска «Александр Невский», изготовленная к 800-летию со дня рождения князя.

Ювелирный дом «AXENOFF» представит ювелирные изделия с уникальным синтезом прошлого и настоящего, в которых отображена глубочайшая любовь к истории, культуре и стилю великих монархий Европы, в особенности, к русской царской семье.

Мастерская Евгения Бутенко представит уникальные художественные изделия, выполненные в технике оконной витражной эмали, являющейся вершиной ювелирного мастерства, которым блестяще владели известные ювелиры Павел Овчинников, Иван Хлебников и некоторые мастера фирмы Карла Фаберже.

Ювелирный завод RODIS представит коллекционные лупы с изображением государственных символов и правителей России, и ювелирные изделия, а также пасхальное яйцо «Весеннее», гильошированное с эмалью, бриллиантами, желтыми сапфирами, основание — сахарный кварц. Компания сохраняет лучшие традиции русского ювелирного искусства конца 19-го — начала 20-века с применением редких драгоценных камней, золота, платины и серебра, старинных технологий нанесения эмали на поверхность благородных металлов.



Владимир Малахов, Rough&Polished





