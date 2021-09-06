Shanta Gold добивается успехов в рамках проекта на западе Кении, на котором обнаружено видимое золото

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Компания Shanta Gold обнаружила видимое золото в трех пересечениях на 11 скважинах, пробуренных в июне и июле на месторождениях Исулу (Isulu) и Бушиангала (Bushiangala) в рамках проекта, осуществляемого на западе Кении.

Истинная ширина минерализации оценивается в 60-70% длины пересекшего ее керна, говорится в сообщении компании.

Данный проект охватывает 1 162 км² очень перспективного и малоизученного зеленокаменного архейского золотого пояса Бусиа-Какамега (Busia-Kakamega) на западе Кении.

Осуществляемое с настоящее время бурение на месторождениях Исулу и Бушиангала направлено на перевод запасов минеральных ресурсов проекта в соответствии с канадским стандартом раскрытия информации о проектах разработки месторождений полезных ископаемых NI43-101 из категории предполагаемых в категорию выверенных до глубины 600 метров на трех этапах бурения.

«Мы очень довольны нашим вторым набором результатов бурения на Фазе 2 в Западной Кении, - сказал исполнительный директор компании Эрик Зуррин (Eric Zurrin). - Несмотря на то, что пересечения по всем направлениям были очень сильными, мы особенно довольны новым пересечением в 3,9 м с содержанием золота в 63,8 грамма на тонну породы, находящимся в 60 метрах от скважины, по которой информация раскрывается не полностью; о ней было объявлено в прошлом месяце, и она дала пересечение длиной 4,0 м при содержании золота в 706,3 грамма на тонну породы».

Он добавил, что компания почти на полпути к завершению своей общей запланированной программы бурения с уплотнением сетки скважин в Западной Кении на 2021 год.



Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished





