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09 августа 2021
Shanta Gold добивается успехов в рамках проекта на западе Кении, на котором обнаружено видимое золото
Истинная ширина минерализации оценивается в 60-70% длины пересекшего ее керна, говорится в сообщении компании.
Данный проект охватывает 1 162 км² очень перспективного и малоизученного зеленокаменного архейского золотого пояса Бусиа-Какамега (Busia-Kakamega) на западе Кении.
Осуществляемое с настоящее время бурение на месторождениях Исулу и Бушиангала направлено на перевод запасов минеральных ресурсов проекта в соответствии с канадским стандартом раскрытия информации о проектах разработки месторождений полезных ископаемых NI43-101 из категории предполагаемых в категорию выверенных до глубины 600 метров на трех этапах бурения.
«Мы очень довольны нашим вторым набором результатов бурения на Фазе 2 в Западной Кении, - сказал исполнительный директор компании Эрик Зуррин (Eric Zurrin). - Несмотря на то, что пересечения по всем направлениям были очень сильными, мы особенно довольны новым пересечением в 3,9 м с содержанием золота в 63,8 грамма на тонну породы, находящимся в 60 метрах от скважины, по которой информация раскрывается не полностью; о ней было объявлено в прошлом месяце, и она дала пересечение длиной 4,0 м при содержании золота в 706,3 грамма на тонну породы».
Он добавил, что компания почти на полпути к завершению своей общей запланированной программы бурения с уплотнением сетки скважин в Западной Кении на 2021 год.
Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished