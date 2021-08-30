Тендеры Diamcor по-прежнему демонстрируют рекордную выручку в долларах за карат

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Компания Diamcor Mining продала 1 340,7 карата алмазов, извлеченных в результате обработки карьерных материалов на своем проекте Крон-Эндора (Krone Endora) на руднике Венеция (Venetia) в Южной Африке, что дало дополнительную валовую выручку в размере около 302 тысяч долларов США.

В результате третьего тендера в заканчивающемся 30 сентября квартале, который был проведен в конце августа, средняя цена проданных алмазов составила 225,12 доллара за карат.

Общее количество алмазов, выставленных на торги и проданных на сегодняшний день в этом квартале, составляет 4 330,24 карата, что принесло первоначальную валовую выручку в размере 1,02 млн долларов и общую среднюю цену алмазов в 236,44 доллара за карат.

«Общий спрос и цены на большинство сортов необработанных алмазов, выставленных на торги и проданных компанией, продолжают соответствовать или превосходить ожидания», - отметила компания. - Размер и количество алмазов специальной категории на торгах и тендерах, проведенных на сегодняшний день в текущем квартале, заканчивающемся 30 сентября 2021 года, не являются чем-то необычным для данного проекта, который продолжает демонстрировать свою способность обеспечивать отличные результаты в долларах за карат и доходы от переработки карьерного материала».

В этом месяце компания планирует выставить на торги дополнительное количество алмазного сырья.



Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished





