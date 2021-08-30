Эксклюзив
Марко Карниелло: мы хотим и впредь быть двигателем развития ювелирной промышленности
Итальянская выставочная группа (IEG) является лидером в Италии по организации ярмарок и одним из основных операторов в секторе выставок и конференций на европейском уровне с выставочными площадями в Римини и Виченце, а также в Милане и Ареццо...
Вчера
В алмазной отрасли существует значительная потребность в интеллектуальных и технологических финансовых решениях
MDPS, израильская начинающая финансово технологическая компания, входящая в Mazalit Group, готовится вскоре войти в алмазную отрасль. Зеев Маймон (Zeev Maimon), генеральный директор MDPS, является также основателем и генеральным директором MAZALIT...
30 августа 2021
Будущее для синтетики в том, что появилась возможность вырастить такой камень, какой ты хочешь, и сделать из него то, что ты хочешь
Алекс Попов, президент Московской алмазной биржи и руководитель ювелирного бренда Âme, использующего для производства ювелирных украшений выращенные в лаборатории бриллианты, в интервью отраслевому агентству Rough&Polished поделился своими взглядами...
23 августа 2021
Программа GemFair компании De Beers охватывает более 160 старателей в Сьерра-Леоне
В 2018 году De Beers запустила свою пилотную программу GemFair в округе Коно (Kono) в Сьерра-Леоне, включив в нее 14 участков добычи алмазов с тем, чтобы обеспечить безопасный путь на рынок для алмазов из этических источников, добытых старателями...
16 августа 2021
«Грант»: «Мы хотим продвигать не только собственный бренд, но и бренд Санкт-Петербурга»
«Грант» - ювелирная компания в Санкт-Петербурге, основанная в 1999 году как небольшая частная мастерская по производству изделий из золота с бриллиантами. По данным пробирной инспекции, с 2007 года производство компании входит в десятку крупнейших производителей...
09 августа 2021
Тендеры Diamcor по-прежнему демонстрируют рекордную выручку в долларах за карат
В результате третьего тендера в заканчивающемся 30 сентября квартале, который был проведен в конце августа, средняя цена проданных алмазов составила 225,12 доллара за карат.
Общее количество алмазов, выставленных на торги и проданных на сегодняшний день в этом квартале, составляет 4 330,24 карата, что принесло первоначальную валовую выручку в размере 1,02 млн долларов и общую среднюю цену алмазов в 236,44 доллара за карат.
«Общий спрос и цены на большинство сортов необработанных алмазов, выставленных на торги и проданных компанией, продолжают соответствовать или превосходить ожидания», - отметила компания. - Размер и количество алмазов специальной категории на торгах и тендерах, проведенных на сегодняшний день в текущем квартале, заканчивающемся 30 сентября 2021 года, не являются чем-то необычным для данного проекта, который продолжает демонстрировать свою способность обеспечивать отличные результаты в долларах за карат и доходы от переработки карьерного материала».
В этом месяце компания планирует выставить на торги дополнительное количество алмазного сырья.
Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished