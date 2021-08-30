Успех 6-й ежегодной встречи Mubri

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В рамках шестой ежегодной встречи Международной ювелирной ассоциации Mubri, проходившей в виртуальном формате с 2 по 4 сентября, представители разных стран приняли участие в конференциях по широкому кругу тем, касающихся бизнеса, социальной ответственности, устойчивого развития и стратегий продаж.

Параллельно с вебинарами ассоциация представила мировому сообществу посредством своей виртуальной выставки ювелирные бренды с прицелом на потребителей в Северной и Южной Америке, Азии и Европе.

Воспользовавшись подъемом в ювелирной отрасли, которая демонстрирует оптимистичные показатели во второй половине этого года, многие бренды, представленные на виртуальной выставке, надеются выйти на новые рынки и потребителей, которые замедлили свои покупки, но теперь проявляют больше энергии для покупок в рождественский сезон.

Потребитель "жаждет" новых покупок, отмечается в сообщении ассоциации о встрече. Поскольку выставка продлится до октября, ожидается, что она охватит большое количество потребителей, у которых будет время выбрать свои любимые бренды и изделия.

Президент Mubri Али Пасторини (Ali Pastorini), первоначально скептически оценивавшая масштаб участия в ежегодной встрече, была удивлена количеством посетителей. "Поэтому я была очень удивлена, увидев, сколько людей смотрят и участвуют в этом году. У нас были посетители от Малайзии до Лос-Анджелеса", - сказала Пасторини.

Mubri продолжает предпринимать решительные шаги к тому, чтобы стать одной из влиятельнейших международных ассоциаций, объединяющих как женщин, так и мужчин. Во время и после заседаний число ювелиров, желающих сотрудничать с Mubri, резко возросло, а просмотры историй ассоциации в Instagram рекордно высокие.



Алекс Шишло для Rough&Polished



