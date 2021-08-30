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09 августа 2021
Успех 6-й ежегодной встречи Mubri
Параллельно с вебинарами ассоциация представила мировому сообществу посредством своей виртуальной выставки ювелирные бренды с прицелом на потребителей в Северной и Южной Америке, Азии и Европе.
Воспользовавшись подъемом в ювелирной отрасли, которая демонстрирует оптимистичные показатели во второй половине этого года, многие бренды, представленные на виртуальной выставке, надеются выйти на новые рынки и потребителей, которые замедлили свои покупки, но теперь проявляют больше энергии для покупок в рождественский сезон.
Потребитель "жаждет" новых покупок, отмечается в сообщении ассоциации о встрече. Поскольку выставка продлится до октября, ожидается, что она охватит большое количество потребителей, у которых будет время выбрать свои любимые бренды и изделия.
Президент Mubri Али Пасторини (Ali Pastorini), первоначально скептически оценивавшая масштаб участия в ежегодной встрече, была удивлена количеством посетителей. "Поэтому я была очень удивлена, увидев, сколько людей смотрят и участвуют в этом году. У нас были посетители от Малайзии до Лос-Анджелеса", - сказала Пасторини.
Mubri продолжает предпринимать решительные шаги к тому, чтобы стать одной из влиятельнейших международных ассоциаций, объединяющих как женщин, так и мужчин. Во время и после заседаний число ювелиров, желающих сотрудничать с Mubri, резко возросло, а просмотры историй ассоциации в Instagram рекордно высокие.
Алекс Шишло для Rough&Polished