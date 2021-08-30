Sarine Technologies запустила новую кампанию «Tech-Tok», посвященную оценке бриллиантов

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Компания Sarine Technologies Ltd объявила о запуске своей последней инновационной маркетинговой кампании на платформе Tik-Tok. Sarine Technologies постоянно стремится придать новый облик алмазной отрасли, применяя свой широкий инструментарий - от передовых технологий с использованием искусственного интеллекта до инновационного подхода к подаче информации. Речь идет не только об инновациях в обмене сообщениями и в создании контента, но и об инновациях на существующих новых и будущих платформах.

На сей раз Sarine Technologies запускает новую кампанию по производству контента в стиле «Tech-Tok» - серию небольших видеороликов, в легкой и юмористической манере объясняющих ценность алмазных технологий и впечатлений от жизни в цифровом мире, к просмотру которых может подключиться поколение, выросшее в цифровой среде. Речь идет о том, чтобы упростить сложную информацию о покупке бриллиантов, сделав ее увлекательной и информационно-развлекательной, вызвав интерес у поколения, которое видело практически все.

Дэвид Блок (David Block), генеральный директор Sarine Technologies, так прокомментировал это начинание: «На протяжении многих десятилетий Sarine Technologies была ведущим в мире поставщиком передовых технологий для планирования и производства алмазов, а за последние 5 лет мы возглавили революцию в цифровой розничной торговле с помощью инновационных цифровых сертификатов и интерактивных инструментов торговли, таких как программа отслеживаемости происхождения камней Diamond Journey и сертификаты на бриллианты, составляемые с использованием искусственного интеллекта. Когда дело доходит до обретения компанией цифровой индивидуальности, мы должны быть в авангарде нашего быстро меняющегося цифрового мира. Этот новый диалог, которому способствует контент в стиле «Tech-Tok», направлен на создание доверия и осознание того, что алмазная промышленность должна развиваться среди молодых потребителей с тем, чтобы процветать в современном цифровом мире».



Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished





