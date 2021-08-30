Эксклюзив
Марко Карниелло: мы хотим и впредь быть двигателем развития ювелирной промышленности
Итальянская выставочная группа (IEG) является лидером в Италии по организации ярмарок и одним из основных операторов в секторе выставок и конференций на европейском уровне с выставочными площадями в Римини и Виченце, а также в Милане и Ареццо...
Вчера
В алмазной отрасли существует значительная потребность в интеллектуальных и технологических финансовых решениях
MDPS, израильская начинающая финансово технологическая компания, входящая в Mazalit Group, готовится вскоре войти в алмазную отрасль. Зеев Маймон (Zeev Maimon), генеральный директор MDPS, является также основателем и генеральным директором MAZALIT...
30 августа 2021
Будущее для синтетики в том, что появилась возможность вырастить такой камень, какой ты хочешь, и сделать из него то, что ты хочешь
Алекс Попов, президент Московской алмазной биржи и руководитель ювелирного бренда Âme, использующего для производства ювелирных украшений выращенные в лаборатории бриллианты, в интервью отраслевому агентству Rough&Polished поделился своими взглядами...
23 августа 2021
Программа GemFair компании De Beers охватывает более 160 старателей в Сьерра-Леоне
В 2018 году De Beers запустила свою пилотную программу GemFair в округе Коно (Kono) в Сьерра-Леоне, включив в нее 14 участков добычи алмазов с тем, чтобы обеспечить безопасный путь на рынок для алмазов из этических источников, добытых старателями...
16 августа 2021
«Грант»: «Мы хотим продвигать не только собственный бренд, но и бренд Санкт-Петербурга»
«Грант» - ювелирная компания в Санкт-Петербурге, основанная в 1999 году как небольшая частная мастерская по производству изделий из золота с бриллиантами. По данным пробирной инспекции, с 2007 года производство компании входит в десятку крупнейших производителей...
09 августа 2021
Sarine Technologies запустила новую кампанию «Tech-Tok», посвященную оценке бриллиантов
На сей раз Sarine Technologies запускает новую кампанию по производству контента в стиле «Tech-Tok» - серию небольших видеороликов, в легкой и юмористической манере объясняющих ценность алмазных технологий и впечатлений от жизни в цифровом мире, к просмотру которых может подключиться поколение, выросшее в цифровой среде. Речь идет о том, чтобы упростить сложную информацию о покупке бриллиантов, сделав ее увлекательной и информационно-развлекательной, вызвав интерес у поколения, которое видело практически все.
Дэвид Блок (David Block), генеральный директор Sarine Technologies, так прокомментировал это начинание: «На протяжении многих десятилетий Sarine Technologies была ведущим в мире поставщиком передовых технологий для планирования и производства алмазов, а за последние 5 лет мы возглавили революцию в цифровой розничной торговле с помощью инновационных цифровых сертификатов и интерактивных инструментов торговли, таких как программа отслеживаемости происхождения камней Diamond Journey и сертификаты на бриллианты, составляемые с использованием искусственного интеллекта. Когда дело доходит до обретения компанией цифровой индивидуальности, мы должны быть в авангарде нашего быстро меняющегося цифрового мира. Этот новый диалог, которому способствует контент в стиле «Tech-Tok», направлен на создание доверия и осознание того, что алмазная промышленность должна развиваться среди молодых потребителей с тем, чтобы процветать в современном цифровом мире».
Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished