Глава РАН рассказал о месторождении «космических» алмазов в Якутии

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(РИА Новости) - Российская академия наук привлекла инвесторов к проекту добычи технических алмазов в Якутии, месторождение которых возникло после падения метеорита, рассказал в интервью РИА Новости на Восточном экономическом форуме глава РАН Александр Сергеев.

«Привлекли туда наши крупные компании, связанные этим новым взглядом на кладовые Якутии, и сформулировали несколько предложений, они сейчас начали реализовываться, появляются инвесторы. Одно из самых интересных месторождений там, это месторождение, которое условно называют технических алмазов, они не ювелирные. Это Попигайское месторождение на границе Якутии и Красноярского края», - рассказал Сергеев.

По его словам, месторождение имеет интереснейшую природу - оно возникло в результате падения метеорита. Запасы технических алмазов оцениваются в несколько триллионов карат, ежегодно там добывают 20 млрд карат.



