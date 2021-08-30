Родий обогнал палладий и стал самым крупным источником доходов горняков

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Согласно сообщению агентства Bloomberg, рост цен на родий, самый дорогой драгоценный металл в мире, сделал его источником доходов № 1 для крупнейших производителей платины.

Несмотря на то, что цена на этот металл сейчас значительно отстает от своего мартовского пика, на родий по-прежнему пришлось 45% выручки Anglo American Platinum Ltd. в первом полугодии. Это больше, чем доля платины и палладия вместе взятых. Для материнской компании Anglo American Plc этот серебристо-белый металл принес больше доходов, чем алмазы, добытые ее компанией De Beers, или медь, которую она добывает в Чили и Перу.

Дефицит родия, побочного продукта добычи платины и палладия, и его беспрецедентная способность ограничивать выброс оксидов азота в выхлопных газах автомобилей привели к росту цен, поскольку ужесточение законов о загрязнении окружающей среды повышает спрос.

В марте цена на данный металл поднялась до рекордного уровня в 29 800 долларов за унцию, что в 17 раз дороже золота. Первоначально использовавшийся для украшения или в качестве антикоррозийного покрытия, родий стал крупнейшим экспортным товаром для Южной Африки, на которую приходится более 80% мировых поставок.



Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished





