Эксклюзив
Марко Карниелло: мы хотим и впредь быть двигателем развития ювелирной промышленности
Итальянская выставочная группа (IEG) является лидером в Италии по организации ярмарок и одним из основных операторов в секторе выставок и конференций на европейском уровне с выставочными площадями в Римини и Виченце, а также в Милане и Ареццо...
Сегодня
В алмазной отрасли существует значительная потребность в интеллектуальных и технологических финансовых решениях
MDPS, израильская начинающая финансово технологическая компания, входящая в Mazalit Group, готовится вскоре войти в алмазную отрасль. Зеев Маймон (Zeev Maimon), генеральный директор MDPS, является также основателем и генеральным директором MAZALIT...
30 августа 2021
Будущее для синтетики в том, что появилась возможность вырастить такой камень, какой ты хочешь, и сделать из него то, что ты хочешь
Алекс Попов, президент Московской алмазной биржи и руководитель ювелирного бренда Âme, использующего для производства ювелирных украшений выращенные в лаборатории бриллианты, в интервью отраслевому агентству Rough&Polished поделился своими взглядами...
23 августа 2021
Программа GemFair компании De Beers охватывает более 160 старателей в Сьерра-Леоне
В 2018 году De Beers запустила свою пилотную программу GemFair в округе Коно (Kono) в Сьерра-Леоне, включив в нее 14 участков добычи алмазов с тем, чтобы обеспечить безопасный путь на рынок для алмазов из этических источников, добытых старателями...
16 августа 2021
«Грант»: «Мы хотим продвигать не только собственный бренд, но и бренд Санкт-Петербурга»
«Грант» - ювелирная компания в Санкт-Петербурге, основанная в 1999 году как небольшая частная мастерская по производству изделий из золота с бриллиантами. По данным пробирной инспекции, с 2007 года производство компании входит в десятку крупнейших производителей...
09 августа 2021
Родий обогнал палладий и стал самым крупным источником доходов горняков
Несмотря на то, что цена на этот металл сейчас значительно отстает от своего мартовского пика, на родий по-прежнему пришлось 45% выручки Anglo American Platinum Ltd. в первом полугодии. Это больше, чем доля платины и палладия вместе взятых. Для материнской компании Anglo American Plc этот серебристо-белый металл принес больше доходов, чем алмазы, добытые ее компанией De Beers, или медь, которую она добывает в Чили и Перу.
Дефицит родия, побочного продукта добычи платины и палладия, и его беспрецедентная способность ограничивать выброс оксидов азота в выхлопных газах автомобилей привели к росту цен, поскольку ужесточение законов о загрязнении окружающей среды повышает спрос.
В марте цена на данный металл поднялась до рекордного уровня в 29 800 долларов за унцию, что в 17 раз дороже золота. Первоначально использовавшийся для украшения или в качестве антикоррозийного покрытия, родий стал крупнейшим экспортным товаром для Южной Африки, на которую приходится более 80% мировых поставок.
Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished