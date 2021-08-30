Эксклюзив
Марко Карниелло: мы хотим и впредь быть двигателем развития ювелирной промышленности
Итальянская выставочная группа (IEG) является лидером в Италии по организации ярмарок и одним из основных операторов в секторе выставок и конференций на европейском уровне с выставочными площадями в Римини и Виченце, а также в Милане и Ареццо...
Вчера
В алмазной отрасли существует значительная потребность в интеллектуальных и технологических финансовых решениях
MDPS, израильская начинающая финансово технологическая компания, входящая в Mazalit Group, готовится вскоре войти в алмазную отрасль. Зеев Маймон (Zeev Maimon), генеральный директор MDPS, является также основателем и генеральным директором MAZALIT...
30 августа 2021
Будущее для синтетики в том, что появилась возможность вырастить такой камень, какой ты хочешь, и сделать из него то, что ты хочешь
Алекс Попов, президент Московской алмазной биржи и руководитель ювелирного бренда Âme, использующего для производства ювелирных украшений выращенные в лаборатории бриллианты, в интервью отраслевому агентству Rough&Polished поделился своими взглядами...
23 августа 2021
Программа GemFair компании De Beers охватывает более 160 старателей в Сьерра-Леоне
В 2018 году De Beers запустила свою пилотную программу GemFair в округе Коно (Kono) в Сьерра-Леоне, включив в нее 14 участков добычи алмазов с тем, чтобы обеспечить безопасный путь на рынок для алмазов из этических источников, добытых старателями...
16 августа 2021
«Грант»: «Мы хотим продвигать не только собственный бренд, но и бренд Санкт-Петербурга»
«Грант» - ювелирная компания в Санкт-Петербурге, основанная в 1999 году как небольшая частная мастерская по производству изделий из золота с бриллиантами. По данным пробирной инспекции, с 2007 года производство компании входит в десятку крупнейших производителей...
09 августа 2021
Таиланд подписал соглашение с Японией о партнерстве в ювелирной индустрии
Кофу, расположенный в префектуре Яманаси, является одним из ведущих мировых центров по производству ювелирных изделий и использует различное сырье из Таиланда, такое как цветные драгоценные камни, рубины, синие сапфиры и нефрит.
За первые пять месяцев этого года стоимость экспорта драгоценных камней и ювелирных изделий из Таиланда в Японию составила 2,4 млрд батов, что на 10,4% больше, чем в прошлом году. Это соглашение поможет еще больше увеличить экспортную стоимость драгоценных камней и ювелирных изделий из Таиланда в Японию.
По словам доктора Тавилапа Риттапирома (Thaweelap Rittapirom), директора и исполнительного вице-президента Банкогского банка (Bangkok Bank), высококвалифицированные мастера, качество продукции и сильная производственная база позволили Таиланду стать центром драгоценных камней и ювелирных изделий.
«Стремление к ювелирным украшениям и драгоценным камням насчитывает тысячелетия, и это поможет отрасли преодолеть нынешние трудности с тем, чтобы она могла продолжать играть важную роль в экономике, давая работу горнякам, ремесленникам, дизайнерам и торговцам», - сказал он.
Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished