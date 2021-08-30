Таиланд подписал соглашение с Японией о партнерстве в ювелирной индустрии

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Таиланд недавно подписал мини-соглашение о свободной торговле с японским городом Кофу, чтобы сформировать партнерство в отрасли драгоценных камней и ювелирных изделий для поддержки развития бизнеса в сфере продаж и маркетинга, передачи технологий, деловых контактов, а также проведения торговых ярмарок.

Кофу, расположенный в префектуре Яманаси, является одним из ведущих мировых центров по производству ювелирных изделий и использует различное сырье из Таиланда, такое как цветные драгоценные камни, рубины, синие сапфиры и нефрит.

За первые пять месяцев этого года стоимость экспорта драгоценных камней и ювелирных изделий из Таиланда в Японию составила 2,4 млрд батов, что на 10,4% больше, чем в прошлом году. Это соглашение поможет еще больше увеличить экспортную стоимость драгоценных камней и ювелирных изделий из Таиланда в Японию.

По словам доктора Тавилапа Риттапирома (Thaweelap Rittapirom), директора и исполнительного вице-президента Банкогского банка (Bangkok Bank), высококвалифицированные мастера, качество продукции и сильная производственная база позволили Таиланду стать центром драгоценных камней и ювелирных изделий.

«Стремление к ювелирным украшениям и драгоценным камням насчитывает тысячелетия, и это поможет отрасли преодолеть нынешние трудности с тем, чтобы она могла продолжать играть важную роль в экономике, давая работу горнякам, ремесленникам, дизайнерам и торговцам», - сказал он.



Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished





