Утечка тяжелых металлов на руднике Катока привела к гибели 12 человек в ДРК

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Утечка тяжелых металлов из алмазного рудника на севере Анголы, которая вызвала «беспрецедентную экологическую катастрофу» на реках Демократической Республики Конго, к настоящему времени унесла жизни 12 человек и вызвала заболевания у 4 400 человек, согласно сообщениям СМИ.

Телекомпания Aljazeera привела высказывания министра окружающей среды Демократической Республики Конго Евы Базайбы (Eve Bazaiba), которая сообщила, что утечка произошла на алмазном руднике Катока в июле.

Представители рудника Катока, который производит 75% алмазов в Анголе, ранее заявили, что приняты меры по минимизации загрязнения.

Базайба сказала, что ДРК будет добиваться возмещения ущерба в соответствии с принципом «платит загрязнитель».

В прошлом месяце исследователи из Университета Киншасы (Kinshasa University) заявили, что спутниковые снимки и опросы показали, что в районе добычи алмазов, простирающемся от провинции Южная Лунда до провинции Северная Лунда в Анголе в резервуаре, используемом для хранения загрязняющих веществ при добыче полезных ископаемых, в середине прошлого месяца якобы образовался прорыв.

Директор Центра исследования водных ресурсов бассейна Конго (Congo Basin Water Resources Research Centre, CRREBaC) Рафаэль Чиманга (Raphael Tshimanga) сказал, что два притока реки Конго, реки Чикапа и Касаи, стали красными, что привело к гибели рыбы и бегемотов, а также вызвало диарею среди жителей селений вдоль их берегов.

После утечки Дьедонне́ Пьем (Dieudonne Pieme), губернатор провинции Касаи, запретил людям пить воду и есть рыбу из реки Чикапа.



Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished





