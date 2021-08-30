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09 августа 2021
Alrosa Zimbabwe получила еще 15 концессий на разведку алмазов
Издание The Chronicles процитировало неназванного правительственного чиновника, заявившего, что на большей части горных отводов, расположенных в провинциях Маникаленд, Масвинго и Северный Матабелеленд, в настоящее время ведутся поисковые работы.
«Соглашением предусматривается выделение правительством 40 горных отводов для Alrosa, и это было выполнено», - сказал неназванный правительственный чиновник.
В феврале прошлого года Alrosa заявила, что ожидает предоставления 15 концессий на разведку к началу марта.
Alrosa Zimbabwe ранее владела 25 разведочными концессиями в Зимбабве.
Alrosa владеет 70% акций компании Alrosa Zimbabwe, а остальные 30% принадлежат Zimbabwe Consolidated Diamond Company (ZCDC).
Alrosa Zimbabwe вела предварительные разведочные работы на коммерчески жизнеспособных первичных месторождениях алмазов в Зимбабве.
Министерство горнодобывающей промышленности страны также завершило выдачу необходимых специальных грантов в провинциях Масвинго, Южный Матабелеланд и Северный Матабелеланд.
Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished