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09 августа 2021

Alrosa Zimbabwe получила еще 15 концессий на разведку алмазов

Сегодня
Новости
Правительство Зимбабве предоставило компании Alrosa Zimbabwe еще 15 концессий на разведку алмазов, сообщают государственные СМИ.
Издание The Chronicles процитировало неназванного правительственного чиновника, заявившего, что на большей части горных отводов, расположенных в провинциях Маникаленд, Масвинго и Северный Матабелеленд, в настоящее время ведутся поисковые работы.
«Соглашением предусматривается выделение правительством 40 горных отводов для Alrosa, и это было выполнено», - сказал неназванный правительственный чиновник.
В феврале прошлого года Alrosa заявила, что ожидает предоставления 15 концессий на разведку к началу марта.
Alrosa Zimbabwe ранее владела 25 разведочными концессиями в Зимбабве.
Alrosa владеет 70% акций компании Alrosa Zimbabwe, а остальные 30% принадлежат Zimbabwe Consolidated Diamond Company (ZCDC).
Alrosa Zimbabwe вела предварительные разведочные работы на коммерчески жизнеспособных первичных месторождениях алмазов в Зимбабве.
Министерство горнодобывающей промышленности страны также завершило выдачу необходимых специальных грантов в провинциях Масвинго, Южный Матабелеланд и Северный Матабелеланд.

Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished


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