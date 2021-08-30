Alrosa Zimbabwe получила еще 15 концессий на разведку алмазов

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Правительство Зимбабве предоставило компании Alrosa Zimbabwe еще 15 концессий на разведку алмазов, сообщают государственные СМИ.

Издание The Chronicles процитировало неназванного правительственного чиновника, заявившего, что на большей части горных отводов, расположенных в провинциях Маникаленд, Масвинго и Северный Матабелеленд, в настоящее время ведутся поисковые работы.

«Соглашением предусматривается выделение правительством 40 горных отводов для Alrosa, и это было выполнено», - сказал неназванный правительственный чиновник.

В феврале прошлого года Alrosa заявила, что ожидает предоставления 15 концессий на разведку к началу марта.

Alrosa Zimbabwe ранее владела 25 разведочными концессиями в Зимбабве.

Alrosa владеет 70% акций компании Alrosa Zimbabwe, а остальные 30% принадлежат Zimbabwe Consolidated Diamond Company (ZCDC).

Alrosa Zimbabwe вела предварительные разведочные работы на коммерчески жизнеспособных первичных месторождениях алмазов в Зимбабве.

Министерство горнодобывающей промышленности страны также завершило выдачу необходимых специальных грантов в провинциях Масвинго, Южный Матабелеланд и Северный Матабелеланд.



Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished





