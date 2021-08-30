Diamcor Mining продала алмазное сырье на сумму более $ 1 млн в ходе трех тендеров

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На сегодняшний день компания Diamcor Mining продала 4 330,24 карата алмазного сырья, добытого на ее проекте Крон-Эндора (Krone-Endora) на руднике Венеция (Venetia) в Южной Африке в квартале, закончившемся 30 сентября, получив валовую выручку в размере 1,02 млн долларов США. Алмазы продавались по средней цене 236,44 доллара за карат.

Diamcor Mining заявила, что результаты августовского тендера на алмазы по-прежнему демонстрируют потенциал увеличения средней стоимости добытых на ее проекте алмазов в долларах за карат.

На первом июльском аукционе компанией было продано 1 560,39 карата алмазов на сумму 271 509 долларов или по средней цене 174 доллара за карат.

В июле же Diamcor Mining дополнительно добыла и продала еще 1 429,15 карата алмазов на сумму 472 576 долларов или по средней цене 330,67 доллара за карат.

Третий тендер компании за квартал был завершен в конце августа, в ходе которого было продано 1 340,7 карата алмазов на сумму 301 812 долларов при средней цене алмазов 225,12 доллара за карат.

В этом месяце Diamcor Mining объявила о проведении дополнительного тендера на алмазное сырье.



Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished





