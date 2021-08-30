Эксклюзив
В алмазной отрасли существует значительная потребность в интеллектуальных и технологических финансовых решениях
MDPS, израильская начинающая финансово технологическая компания, входящая в Mazalit Group, готовится вскоре войти в алмазную отрасль. Зеев Маймон (Zeev Maimon), генеральный директор MDPS, является также основателем и генеральным директором MAZALIT...
30 августа 2021
Будущее для синтетики в том, что появилась возможность вырастить такой камень, какой ты хочешь, и сделать из него то, что ты хочешь
Алекс Попов, президент Московской алмазной биржи и руководитель ювелирного бренда Âme, использующего для производства ювелирных украшений выращенные в лаборатории бриллианты, в интервью отраслевому агентству Rough&Polished поделился своими взглядами...
23 августа 2021
Программа GemFair компании De Beers охватывает более 160 старателей в Сьерра-Леоне
В 2018 году De Beers запустила свою пилотную программу GemFair в округе Коно (Kono) в Сьерра-Леоне, включив в нее 14 участков добычи алмазов с тем, чтобы обеспечить безопасный путь на рынок для алмазов из этических источников, добытых старателями...
16 августа 2021
«Грант»: «Мы хотим продвигать не только собственный бренд, но и бренд Санкт-Петербурга»
«Грант» - ювелирная компания в Санкт-Петербурге, основанная в 1999 году как небольшая частная мастерская по производству изделий из золота с бриллиантами. По данным пробирной инспекции, с 2007 года производство компании входит в десятку крупнейших производителей...
09 августа 2021
Поколение Z считает платину металлом будущего, полагая, что она привносит новизну
Сринивасан (Srinivasan), выпускник Мадрасского университета, в 1984 году основал предприятие по производству ювелирных изделий, в котором работало всего 10 человек. Сегодня его группа компаний из Южной Индии является одним из крупнейших конгломератов...
02 августа 2021
Diamcor Mining продала алмазное сырье на сумму более $ 1 млн в ходе трех тендеров
Diamcor Mining заявила, что результаты августовского тендера на алмазы по-прежнему демонстрируют потенциал увеличения средней стоимости добытых на ее проекте алмазов в долларах за карат.
На первом июльском аукционе компанией было продано 1 560,39 карата алмазов на сумму 271 509 долларов или по средней цене 174 доллара за карат.
В июле же Diamcor Mining дополнительно добыла и продала еще 1 429,15 карата алмазов на сумму 472 576 долларов или по средней цене 330,67 доллара за карат.
Третий тендер компании за квартал был завершен в конце августа, в ходе которого было продано 1 340,7 карата алмазов на сумму 301 812 долларов при средней цене алмазов 225,12 доллара за карат.
В этом месяце Diamcor Mining объявила о проведении дополнительного тендера на алмазное сырье.
Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished