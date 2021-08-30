Эксклюзив
В алмазной отрасли существует значительная потребность в интеллектуальных и технологических финансовых решениях
MDPS, израильская начинающая финансово технологическая компания, входящая в Mazalit Group, готовится вскоре войти в алмазную отрасль. Зеев Маймон (Zeev Maimon), генеральный директор MDPS, является также основателем и генеральным директором MAZALIT...
30 августа 2021
Будущее для синтетики в том, что появилась возможность вырастить такой камень, какой ты хочешь, и сделать из него то, что ты хочешь
Алекс Попов, президент Московской алмазной биржи и руководитель ювелирного бренда Âme, использующего для производства ювелирных украшений выращенные в лаборатории бриллианты, в интервью отраслевому агентству Rough&Polished поделился своими взглядами...
23 августа 2021
Программа GemFair компании De Beers охватывает более 160 старателей в Сьерра-Леоне
В 2018 году De Beers запустила свою пилотную программу GemFair в округе Коно (Kono) в Сьерра-Леоне, включив в нее 14 участков добычи алмазов с тем, чтобы обеспечить безопасный путь на рынок для алмазов из этических источников, добытых старателями...
16 августа 2021
«Грант»: «Мы хотим продвигать не только собственный бренд, но и бренд Санкт-Петербурга»
«Грант» - ювелирная компания в Санкт-Петербурге, основанная в 1999 году как небольшая частная мастерская по производству изделий из золота с бриллиантами. По данным пробирной инспекции, с 2007 года производство компании входит в десятку крупнейших производителей...
09 августа 2021
Поколение Z считает платину металлом будущего, полагая, что она привносит новизну
Сринивасан (Srinivasan), выпускник Мадрасского университета, в 1984 году основал предприятие по производству ювелирных изделий, в котором работало всего 10 человек. Сегодня его группа компаний из Южной Индии является одним из крупнейших конгломератов...
02 августа 2021
В первом полугодии Gem Diamonds увеличила прибыль от основной деятельности
В сообщении компании говорится, что прибыль, причитающаяся акционерам от продолжающейся деятельности, выросла до 10,6 млн долларов с 200 000 долларов в прошлом году, что соответствует прибыли на акцию от продолжающейся деятельности в размере 7,6 цента при средневзвешенном количестве выпущенных акций в 139,8 млн.
С учетом убытка в размере 1,3 млн долларов от рудника Гхагху (Ghaghoo), который Gem Diamonds, однако, недавно продала, относимая на ее долю прибыль составила 9,3 млн долларов, в результате чего прибыль на акцию после прекращения работы с данным активом составила 6,6 цента на акцию по сравнению с убытком в 1,3 цента на акцию в 2020 году.
Gem Diamonds заявила, что ее выручка в первом полугодии выросла до 104,5 млн долларов с 69,5 млн долларов в прошлом году в основном за счет увеличения объемов продаж и более высоких цен за карат алмазного сырья по сравнению с ценами в первом полугодии 2020 года, на которые повлияла пандемия COVID-19.
Более высокие объемы продаж стали прямым результатом увеличения производства, поскольку в течение отчетного периода компания смогла работать в нормальном режиме.
«Мы довольны результатами, достигнутыми в течение этого периода, и видим устойчивый высокий спрос на высококачественные алмазы рудника Летсенг, а также положительное влияние на цены», - сказал генеральный директор Gem Diamonds Клиффорд Элфик (Clifford Elphick).
Восстановление алмазного рынка положительно повлияло на цены на алмазное сырье рудника Летсенг. Средняя цена на алмазы, достигнутая компанией за этот период, составила 1 886 долларов за карат по сравнению с 1 707 долларами за карат в прошлом году.
Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished