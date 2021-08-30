В первом полугодии Gem Diamonds увеличила прибыль от основной деятельности

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Компания Gem Diamonds, владеющая рудником Летсенг (Letšeng) в Лесото, зафиксировала прибыль от основной деятельности до вычета процентов, налогов, износа и амортизации (Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization, EBITDA) в размере 34,7 млн долларов США в первой половине 2021 года по сравнению с 11,3 млн долларов в тот же период годом ранее.

В сообщении компании говорится, что прибыль, причитающаяся акционерам от продолжающейся деятельности, выросла до 10,6 млн долларов с 200 000 долларов в прошлом году, что соответствует прибыли на акцию от продолжающейся деятельности в размере 7,6 цента при средневзвешенном количестве выпущенных акций в 139,8 млн.

С учетом убытка в размере 1,3 млн долларов от рудника Гхагху (Ghaghoo), который Gem Diamonds, однако, недавно продала, относимая на ее долю прибыль составила 9,3 млн долларов, в результате чего прибыль на акцию после прекращения работы с данным активом составила 6,6 цента на акцию по сравнению с убытком в 1,3 цента на акцию в 2020 году.

Gem Diamonds заявила, что ее выручка в первом полугодии выросла до 104,5 млн долларов с 69,5 млн долларов в прошлом году в основном за счет увеличения объемов продаж и более высоких цен за карат алмазного сырья по сравнению с ценами в первом полугодии 2020 года, на которые повлияла пандемия COVID-19.

Более высокие объемы продаж стали прямым результатом увеличения производства, поскольку в течение отчетного периода компания смогла работать в нормальном режиме.

«Мы довольны результатами, достигнутыми в течение этого периода, и видим устойчивый высокий спрос на высококачественные алмазы рудника Летсенг, а также положительное влияние на цены», - сказал генеральный директор Gem Diamonds Клиффорд Элфик (Clifford Elphick).

Восстановление алмазного рынка положительно повлияло на цены на алмазное сырье рудника Летсенг. Средняя цена на алмазы, достигнутая компанией за этот период, составила 1 886 долларов за карат по сравнению с 1 707 долларами за карат в прошлом году.



Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished





