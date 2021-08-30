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02 августа 2021
Гохран в 2021 году может провести еще один аукцион по продаже алмазов
(ТАСС) - Гохран в этом году может провести еще один аукцион по продаже алмазов, но дорогие камни продавать не будет. Об этом сообщил журналистам замминистра финансов РФ Алексей Моисеев в кулуарах VI Восточного экономического форума.
"Обращалась ["Алроса" по поводу продажи алмазов из Гохрана] <…> Продажи ликвидных камней не будет, это осознанная позиция. Мы продаем только камни плохого качества. Сколько их останется по итогу - все подлежит сортировке. Гохран произведет сортировку и поймет сколько осталось по итогам второго аукциона", - сказал он.
Ранее "Алроса" приобрела около 70% алмазов, выставленных Минфином РФ на аукционах по реализации природных необработанных алмазов из Гохрана, который прошел 23 июля.
"Мы считаем, что в Гохране должна оставаться только та часть алмазов, которые являются высоколиквидными. То есть это большие высококачественные камни с высокой степенью чистоты и других характеристик, все остальное надо потихонечку продавать. Мы это так и делали. Но, действительно, "Алроса" обратилась, и мы решили воспользоваться ситуацией, чтобы процесс ускорить", - отметил Моисеев.