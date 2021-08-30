Эксклюзив
Марко Карниелло: мы хотим и впредь быть двигателем развития ювелирной промышленности
Итальянская выставочная группа (IEG) является лидером в Италии по организации ярмарок и одним из основных операторов в секторе выставок и конференций на европейском уровне с выставочными площадями в Римини и Виченце, а также в Милане и Ареццо...
Сегодня
В алмазной отрасли существует значительная потребность в интеллектуальных и технологических финансовых решениях
MDPS, израильская начинающая финансово технологическая компания, входящая в Mazalit Group, готовится вскоре войти в алмазную отрасль. Зеев Маймон (Zeev Maimon), генеральный директор MDPS, является также основателем и генеральным директором MAZALIT...
30 августа 2021
Будущее для синтетики в том, что появилась возможность вырастить такой камень, какой ты хочешь, и сделать из него то, что ты хочешь
Алекс Попов, президент Московской алмазной биржи и руководитель ювелирного бренда Âme, использующего для производства ювелирных украшений выращенные в лаборатории бриллианты, в интервью отраслевому агентству Rough&Polished поделился своими взглядами...
23 августа 2021
Программа GemFair компании De Beers охватывает более 160 старателей в Сьерра-Леоне
В 2018 году De Beers запустила свою пилотную программу GemFair в округе Коно (Kono) в Сьерра-Леоне, включив в нее 14 участков добычи алмазов с тем, чтобы обеспечить безопасный путь на рынок для алмазов из этических источников, добытых старателями...
16 августа 2021
«Грант»: «Мы хотим продвигать не только собственный бренд, но и бренд Санкт-Петербурга»
«Грант» - ювелирная компания в Санкт-Петербурге, основанная в 1999 году как небольшая частная мастерская по производству изделий из золота с бриллиантами. По данным пробирной инспекции, с 2007 года производство компании входит в десятку крупнейших производителей...
09 августа 2021
Signet Jewelers объявила результаты за 2-й квартал
Общий объем продаж Signet Jewelers составил $1,8 млрд, увеличившись на более чем $900 млн по сравнению со вторым кварталом 2021 финансового года и на более чем $423 по сравнению со вторым кварталом 2020 финансового года.
Общий объем продаж в сопоставимых магазинах вырос на 97,4% по сравнению со вторым кварталом 2021 года и на 38,1% по сравнению с тем же периодом в 2020 году.
Объем электронной торговли составил $336,2 млн, что на 24,5% больше, чем во втором квартале предыдущего года, и на 114,3% превысил показатель за тот же период в 2020 году.
Рост офлайн-продаж в сопоставимых магазинах вырос на 130,8% по сравнению со вторым кварталом 2021 года и на 27,5% по сравнению с тем же периодом в 2020 году.
Алекс Шишло для Rough&Polished