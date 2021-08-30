Signet Jewelers объявила результаты за 2-й квартал

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Компания Signet Jewelers, крупнейший в мире ритейлер ювелирных изделий с бриллиантами, объявила результаты продаж за 13 недель, закончившихся 31 июля 2021 года (второй квартал 2022 финансового года).

Общий объем продаж Signet Jewelers составил $1,8 млрд, увеличившись на более чем $900 млн по сравнению со вторым кварталом 2021 финансового года и на более чем $423 по сравнению со вторым кварталом 2020 финансового года.

Общий объем продаж в сопоставимых магазинах вырос на 97,4% по сравнению со вторым кварталом 2021 года и на 38,1% по сравнению с тем же периодом в 2020 году.

Объем электронной торговли составил $336,2 млн, что на 24,5% больше, чем во втором квартале предыдущего года, и на 114,3% превысил показатель за тот же период в 2020 году.

Рост офлайн-продаж в сопоставимых магазинах вырос на 130,8% по сравнению со вторым кварталом 2021 года и на 27,5% по сравнению с тем же периодом в 2020 году.



Алекс Шишло для Rough&Polished





