Бангкокская ярмарка драгоценных камней и ювелирных изделий в сентябре станет виртуальной

Индустрия драгоценных камней и ювелирных изделий Таиланда, как и многие другие, пострадала от пандемии COVID-19. Этот сектор долгое время вносил важный вклад в экономику Таиланда, занимая третье место после автомобилей и электроники по общей стоимости экспорта и обеспечивая международные поставки на сумму более 15 млрд долларов США в год, согласно сообщениям СМИ.

В прошлом году в отрасли было занято 1,2 млн человек. В то же году Таиланд вошел в число 15 крупнейших мировых экспортеров ювелирных изделий. Однако по состоянию на май 2021 года стоимость экспорта драгоценных камней и ювелирных изделий из Таиланда снизилась на 62,95% по сравнению с годом ранее и составила 3,5 млрд долларов. Многие фабрики по производству драгоценных камней и предприятия розничной торговли закрылись навсегда из-за продолжающейся пандемии.

Чтобы адаптироваться к развивающимся направлениям ответственной добычи, бесконфликтных цепочек поставок и экологической сознательности, Бангкокская ярмарка драгоценных камней и ювелирных изделий (Bangkok Gems & Jewelry Fair), ежегодно организуемая Департаментом содействия международной торговле Таиланда (Department of International Trade Promotion), в сентябре проведет свой специальный выпуск на новой онлайн-платформе в виде виртуальной торговой ярмарки, предоставив возможность компаниям находить друг друга, а покупателям и экспортерам со всего мира общаться.

Кроме того, Институт драгоценных камней и ювелирных изделий Таиланда (Gem and Jewelry Institute of Thailand) планирует организовать в конце этого года Международный фестиваль драгоценных камней и ювелирных изделий Чантхабури (International Chanthaburi Gems and Jewelry Festival), чтобы продвинуть эту отрасль и усилить роль Таиланда как мирового центра производства драгоценных камней и торговли ими.



Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished