Эксклюзив
В алмазной отрасли существует значительная потребность в интеллектуальных и технологических финансовых решениях
MDPS, израильская начинающая финансово технологическая компания, входящая в Mazalit Group, готовится вскоре войти в алмазную отрасль. Зеев Маймон (Zeev Maimon), генеральный директор MDPS, является также основателем и генеральным директором MAZALIT...
30 августа 2021
Будущее для синтетики в том, что появилась возможность вырастить такой камень, какой ты хочешь, и сделать из него то, что ты хочешь
Алекс Попов, президент Московской алмазной биржи и руководитель ювелирного бренда Âme, использующего для производства ювелирных украшений выращенные в лаборатории бриллианты, в интервью отраслевому агентству Rough&Polished поделился своими взглядами...
23 августа 2021
Программа GemFair компании De Beers охватывает более 160 старателей в Сьерра-Леоне
В 2018 году De Beers запустила свою пилотную программу GemFair в округе Коно (Kono) в Сьерра-Леоне, включив в нее 14 участков добычи алмазов с тем, чтобы обеспечить безопасный путь на рынок для алмазов из этических источников, добытых старателями...
16 августа 2021
«Грант»: «Мы хотим продвигать не только собственный бренд, но и бренд Санкт-Петербурга»
«Грант» - ювелирная компания в Санкт-Петербурге, основанная в 1999 году как небольшая частная мастерская по производству изделий из золота с бриллиантами. По данным пробирной инспекции, с 2007 года производство компании входит в десятку крупнейших производителей...
09 августа 2021
Поколение Z считает платину металлом будущего, полагая, что она привносит новизну
Сринивасан (Srinivasan), выпускник Мадрасского университета, в 1984 году основал предприятие по производству ювелирных изделий, в котором работало всего 10 человек. Сегодня его группа компаний из Южной Индии является одним из крупнейших конгломератов...
02 августа 2021
Бангкокская ярмарка драгоценных камней и ювелирных изделий в сентябре станет виртуальной
В прошлом году в отрасли было занято 1,2 млн человек. В то же году Таиланд вошел в число 15 крупнейших мировых экспортеров ювелирных изделий. Однако по состоянию на май 2021 года стоимость экспорта драгоценных камней и ювелирных изделий из Таиланда снизилась на 62,95% по сравнению с годом ранее и составила 3,5 млрд долларов. Многие фабрики по производству драгоценных камней и предприятия розничной торговли закрылись навсегда из-за продолжающейся пандемии.
Чтобы адаптироваться к развивающимся направлениям ответственной добычи, бесконфликтных цепочек поставок и экологической сознательности, Бангкокская ярмарка драгоценных камней и ювелирных изделий (Bangkok Gems & Jewelry Fair), ежегодно организуемая Департаментом содействия международной торговле Таиланда (Department of International Trade Promotion), в сентябре проведет свой специальный выпуск на новой онлайн-платформе в виде виртуальной торговой ярмарки, предоставив возможность компаниям находить друг друга, а покупателям и экспортерам со всего мира общаться.
Кроме того, Институт драгоценных камней и ювелирных изделий Таиланда (Gem and Jewelry Institute of Thailand) планирует организовать в конце этого года Международный фестиваль драгоценных камней и ювелирных изделий Чантхабури (International Chanthaburi Gems and Jewelry Festival), чтобы продвинуть эту отрасль и усилить роль Таиланда как мирового центра производства драгоценных камней и торговли ими.
Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished