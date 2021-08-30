Предварительный просмотр гонконгской выставки JGW Virtual начнется 6 сентября

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Гонконгская всемирная выставка ювелирных изделий и драгоценных камней (Jewellery & Gem WORLD Hong Kong, JGW), которая в своем виртуальном варианте пройдет с 13 по 30 сентября, приглашает профессиональных покупателей зарегистрироваться и начать просмотр продукции экспонентов с 6 сентября, за неделю до своего начала.

Предварительный просмотр позволяет покупателям категории B2B просматривать ювелирные изделия и драгоценные камни в онлайн-выставочных залах участников; фильтровать, оценивать и определять поставщиков, с которыми они хотели бы связаться; и заказывать видеовстречи один на один с выбранными ими экспонентами.

Физическая версия JGW пройдет в Гонконгском выставочном центре с 17 по 20 сентября. JGW Virtual позволяет участникам отрасли либо подготовиться к работе на выставке вживую, либо вести дела удаленно со своими отобранными поставщиками из любой точки мира.



Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished





