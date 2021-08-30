Эксклюзив

В алмазной отрасли существует значительная потребность в интеллектуальных и технологических финансовых решениях

MDPS, израильская начинающая финансово технологическая компания, входящая в Mazalit Group, готовится вскоре войти в алмазную отрасль. Зеев Маймон (Zeev Maimon), генеральный директор MDPS, является также основателем и генеральным директором MAZALIT...

30 августа 2021

Будущее для синтетики в том, что появилась возможность вырастить такой камень, какой ты хочешь, и сделать из него то, что ты хочешь

Алекс Попов, президент Московской алмазной биржи и руководитель ювелирного бренда Âme, использующего для производства ювелирных украшений выращенные в лаборатории бриллианты, в интервью отраслевому агентству Rough&Polished поделился своими взглядами...

23 августа 2021

Программа GemFair компании De Beers охватывает более 160 старателей в Сьерра-Леоне

В 2018 году De Beers запустила свою пилотную программу GemFair в округе Коно (Kono) в Сьерра-Леоне, включив в нее 14 участков добычи алмазов с тем, чтобы обеспечить безопасный путь на рынок для алмазов из этических источников, добытых старателями...

16 августа 2021

«Грант»: «Мы хотим продвигать не только собственный бренд, но и бренд Санкт-Петербурга»

«Грант» - ювелирная компания в Санкт-Петербурге, основанная в 1999 году как небольшая частная мастерская по производству изделий из золота с бриллиантами. По данным пробирной инспекции, с 2007 года производство компании входит в десятку крупнейших производителей...

09 августа 2021

Поколение Z считает платину металлом будущего, полагая, что она привносит новизну

Сринивасан (Srinivasan), выпускник Мадрасского университета, в 1984 году основал предприятие по производству ювелирных изделий, в котором работало всего 10 человек. Сегодня его группа компаний из Южной Индии является одним из крупнейших конгломератов...

02 августа 2021

Предварительный просмотр гонконгской выставки JGW Virtual начнется 6 сентября

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Новости
Гонконгская всемирная выставка ювелирных изделий и драгоценных камней (Jewellery & Gem WORLD Hong Kong, JGW), которая в своем виртуальном варианте пройдет с 13 по 30 сентября, приглашает профессиональных покупателей зарегистрироваться и начать просмотр продукции экспонентов с 6 сентября, за неделю до своего начала.
Предварительный просмотр позволяет покупателям категории B2B просматривать ювелирные изделия и драгоценные камни в онлайн-выставочных залах участников; фильтровать, оценивать и определять поставщиков, с которыми они хотели бы связаться; и заказывать видеовстречи один на один с выбранными ими экспонентами.
Физическая версия JGW пройдет в Гонконгском выставочном центре с 17 по 20 сентября. JGW Virtual позволяет участникам отрасли либо подготовиться к работе на выставке вживую, либо вести дела удаленно со своими отобранными поставщиками из любой точки мира.

Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished


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