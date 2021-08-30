RZM Murowa увеличит производственные мощности вдвое

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RZM Murowa (ранее Murowa Diamonds), дочерняя компания RioZim, планирует в следующем квартале ввести в эксплуатацию перерабатывающий завод, который, как ожидается, удвоит ее производственные мощности.

Издание Africa Mining Market сообщает, что при переходе с открытых карьеров на подземные работы компания будет перерабатывает 500 000 тонн руды в месяц с текущих 190 000 тонн.

«Это крупная инвестиция, которая хорошо отражает видение правительства в отношении этого сектора», - сказал представитель RioZim Уилсон Гватиринга (Wilson Gwatiringa).

Ранее в этом году министерство горнодобывающей промышленности Зимбабве заявило, что RZM Murowa намерена инвестировать 450 млн долларов в расширение своей деятельности в зимбабвийской провинции Мидлендс.

В прошлом году RZM Murowa произвела 568 222 карата алмазного сырья и планирует к 2025 году производить более 1 млн каратов в год в рамках своего проекта расширения производства.

Создаваемый с нуля проект Краун Джуэл (Crown Jewel) мощностью 500 тонн руды в час, реализация которого началась в прошлом году, даст RZM Murowa возможность перерабатывать все свои источники руды на месте, включая низкосортную руду и повторное измельчение отвалов для максимального извлечения алмазов.

Добыча алмазов в Звишаване осуществляется на трех карьерах, при этом в настоящее время проектируется открытый карьер на глубину до 200 метров с мощностью переработки более 1 миллиона тонн руды в год до 2036 года.

Компания также осуществляет геологоразведочную программу на месторождении Сесе (Sese) в провинции Масвинго.



Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished





