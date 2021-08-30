Эксклюзив
В алмазной отрасли существует значительная потребность в интеллектуальных и технологических финансовых решениях
MDPS, израильская начинающая финансово технологическая компания, входящая в Mazalit Group, готовится вскоре войти в алмазную отрасль. Зеев Маймон (Zeev Maimon), генеральный директор MDPS, является также основателем и генеральным директором MAZALIT...
30 августа 2021
Будущее для синтетики в том, что появилась возможность вырастить такой камень, какой ты хочешь, и сделать из него то, что ты хочешь
Алекс Попов, президент Московской алмазной биржи и руководитель ювелирного бренда Âme, использующего для производства ювелирных украшений выращенные в лаборатории бриллианты, в интервью отраслевому агентству Rough&Polished поделился своими взглядами...
23 августа 2021
Программа GemFair компании De Beers охватывает более 160 старателей в Сьерра-Леоне
В 2018 году De Beers запустила свою пилотную программу GemFair в округе Коно (Kono) в Сьерра-Леоне, включив в нее 14 участков добычи алмазов с тем, чтобы обеспечить безопасный путь на рынок для алмазов из этических источников, добытых старателями...
16 августа 2021
«Грант»: «Мы хотим продвигать не только собственный бренд, но и бренд Санкт-Петербурга»
«Грант» - ювелирная компания в Санкт-Петербурге, основанная в 1999 году как небольшая частная мастерская по производству изделий из золота с бриллиантами. По данным пробирной инспекции, с 2007 года производство компании входит в десятку крупнейших производителей...
09 августа 2021
Поколение Z считает платину металлом будущего, полагая, что она привносит новизну
Сринивасан (Srinivasan), выпускник Мадрасского университета, в 1984 году основал предприятие по производству ювелирных изделий, в котором работало всего 10 человек. Сегодня его группа компаний из Южной Индии является одним из крупнейших конгломератов...
02 августа 2021
Diamcor Mining сообщила о чистом убытке в размере 845 тысяч долларов
В промежуточный период из-за введенных правительством Южной Африки ограничений на COVID-19 компания получила выручку в размере около 1,5 млн долларов от ограниченных операций по сравнению с нулевой выручкой в предыдущем году, когда операции были приостановлены из-за ограничений, связанных с коронавирусом.
Diamcor Mining получила 6 397 долларов в виде процентных и прочих доходов в течение отчетного периода по сравнению с 5 747 долларами в 2020 году. Компания также дополнительно поставила около 1500 каратов алмазного сырья на тендер до конца квартала, закончившегося 30 июня 2021 года.
В общей сложности продолжающиеся пробные разработки на проекте Крон-Эндора (Krone-Endora) на руднике Венеция (Venetia) с момента его начала и до 30 июня 2021 года привели к попутному извлечению 165 427 каратов необработанных алмазов, которые были выставлены на тендер и проданы, что принесло доход в размере 28,13 млн долларов при средней цене 170,26 доллара за карат.
Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished