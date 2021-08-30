Diamcor Mining сообщила о чистом убытке в размере 845 тысяч долларов

Сегодня Новости

Компания Diamcor Mining зафиксировала чистый убыток в размере 844 899 долларов за промежуточный период, закончившийся 30 июня 2021 года, что привело к убытку в 0,01 доллара США на акцию. Годом ранее чистый убыток Diamcor Mining в аналогичный период составил 744 487 долларов.

В промежуточный период из-за введенных правительством Южной Африки ограничений на COVID-19 компания получила выручку в размере около 1,5 млн долларов от ограниченных операций по сравнению с нулевой выручкой в предыдущем году, когда операции были приостановлены из-за ограничений, связанных с коронавирусом.

Diamcor Mining получила 6 397 долларов в виде процентных и прочих доходов в течение отчетного периода по сравнению с 5 747 долларами в 2020 году. Компания также дополнительно поставила около 1500 каратов алмазного сырья на тендер до конца квартала, закончившегося 30 июня 2021 года.

В общей сложности продолжающиеся пробные разработки на проекте Крон-Эндора (Krone-Endora) на руднике Венеция (Venetia) с момента его начала и до 30 июня 2021 года привели к попутному извлечению 165 427 каратов необработанных алмазов, которые были выставлены на тендер и проданы, что принесло доход в размере 28,13 млн долларов при средней цене 170,26 доллара за карат.



Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished





