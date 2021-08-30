Эксклюзив
В алмазной отрасли существует значительная потребность в интеллектуальных и технологических финансовых решениях
MDPS, израильская начинающая финансово технологическая компания, входящая в Mazalit Group, готовится вскоре войти в алмазную отрасль. Зеев Маймон (Zeev Maimon), генеральный директор MDPS, является также основателем и генеральным директором MAZALIT...
30 августа 2021
Будущее для синтетики в том, что появилась возможность вырастить такой камень, какой ты хочешь, и сделать из него то, что ты хочешь
Алекс Попов, президент Московской алмазной биржи и руководитель ювелирного бренда Âme, использующего для производства ювелирных украшений выращенные в лаборатории бриллианты, в интервью отраслевому агентству Rough&Polished поделился своими взглядами...
23 августа 2021
Программа GemFair компании De Beers охватывает более 160 старателей в Сьерра-Леоне
В 2018 году De Beers запустила свою пилотную программу GemFair в округе Коно (Kono) в Сьерра-Леоне, включив в нее 14 участков добычи алмазов с тем, чтобы обеспечить безопасный путь на рынок для алмазов из этических источников, добытых старателями...
16 августа 2021
«Грант»: «Мы хотим продвигать не только собственный бренд, но и бренд Санкт-Петербурга»
«Грант» - ювелирная компания в Санкт-Петербурге, основанная в 1999 году как небольшая частная мастерская по производству изделий из золота с бриллиантами. По данным пробирной инспекции, с 2007 года производство компании входит в десятку крупнейших производителей...
09 августа 2021
Поколение Z считает платину металлом будущего, полагая, что она привносит новизну
Сринивасан (Srinivasan), выпускник Мадрасского университета, в 1984 году основал предприятие по производству ювелирных изделий, в котором работало всего 10 человек. Сегодня его группа компаний из Южной Индии является одним из крупнейших конгломератов...
02 августа 2021
Правительство Индии продлевает срок начала клеймения золота на три месяца
Новый срок - 30 ноября 2021 года. Ранее предписывалось начать клеймение с 31 августа 2021 года.
Официальное уведомление об этом, как ожидается, будет выпущено в ближайшее время. Кроме того, согласно информации, правила нанесения уникального идентификатора будут применяться только в центрах клеймения, а ювелиры и потребители не будут отслеживаться посредством такого идентификатора.
В настоящее время обязательное клеймение проводится в 256 районах Индии. Следует отметить, что предписание об обязательном клеймении золотых украшений вступило в силу 16 июня 2021 года.
Более 350 ювелирных организаций выступают против правительственной системы уникальных идентификаторов, которая, по их словам, не имеет ничего общего с чистотой золота, а является всего лишь механизмом отслеживания.
Недавно около 350 ассоциаций ювелиров объявили общенациональную забастовку в знак протеста против новых правил центрального правительства в отношении клеймения золота.
Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished