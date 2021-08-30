Правительство Индии продлевает срок начала клеймения золота на три месяца

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Правительство Индии решило продлить крайний срок начала клеймения золота на три месяца, что стало большим облегчением для ювелиров страны.

Новый срок - 30 ноября 2021 года. Ранее предписывалось начать клеймение с 31 августа 2021 года.

Официальное уведомление об этом, как ожидается, будет выпущено в ближайшее время. Кроме того, согласно информации, правила нанесения уникального идентификатора будут применяться только в центрах клеймения, а ювелиры и потребители не будут отслеживаться посредством такого идентификатора.

В настоящее время обязательное клеймение проводится в 256 районах Индии. Следует отметить, что предписание об обязательном клеймении золотых украшений вступило в силу 16 июня 2021 года.

Более 350 ювелирных организаций выступают против правительственной системы уникальных идентификаторов, которая, по их словам, не имеет ничего общего с чистотой золота, а является всего лишь механизмом отслеживания.

Недавно около 350 ассоциаций ювелиров объявили общенациональную забастовку в знак протеста против новых правил центрального правительства в отношении клеймения золота.



Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished





