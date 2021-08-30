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Botswana Diamonds начинает бурение восьми скважин на проекте Торни Ривер

Сегодня
Новости
Компания Botswana Diamonds, зарегистрированная на лондонском Рынке альтернативных инвестиций (Alternative Investment Market, AIM) и Ботсванской фондовой бирже (Botswana Stock Exchange, BSE), начала бурение на своем проекте Торни Ривер (Thorny River) в Южной Африке.
В сообщении компании говорится, что в промежутке между недавно обнаруженными выходами кимберлита Ривер (River) и Крыло Ривера (River Extension) планируется пробурить восемь скважин методом обратной циркуляции.
Ожидается, что программа бурения продлится не более двух недель, и она направлена на определение степени связи между двумя обнаруженными кимберлитовыми выходами.
«Это важный шаг в нашем стремлении создать коммерческое месторождение алмазной руды на проекте Торни Ривер, - сказал председатель совета директоров Botswana Diamonds Джон Тилинг (John Teeling). - Мы очень надеемся, что эти восемь скважин подтвердят, что два выхода кимберлита Ривер и Крыло Ривера - являются одним рудным телом».
Кимберлит Ривер был обнаружен компанией в ноябре 2020 года; он охватывает смоделированную площадь размером 80x40 м.
Кимберлит Крыло Ривера, который находится менее чем в 100 метрах к востоку от Ривера, был обнаружен компанией в апреле прошлого года.

Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished


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