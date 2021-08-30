Lucapa Diamond увеличивает выручку в первом полугодии

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Lucapa Diamond увеличила относимую на ее долю выручку в первом полугодии, генерированную принадлежащим ей на 40% рудником Луло (Lulo) в Анголе и принадлежащим ей на 70% рудником Мотаэ (Mothae) в Лесото, до 35,1 млн австралийских долларов с 10,3 млн австралийских долларов в прошлом году.

Компания заявила в презентации на конференции «Африка – Австралия» (Africa Down Under Conference), что в первой половине 2021 года она продала 18 784 карата алмазного сырья с обоих рудников, в то время как годом ранее продажи составили 9 653 карата.

В рассматриваемый период камни продавались по средней цене 1 437 долларов за карат (в первой половине 2020 года средняя цена равнялась 704 долларам за карат).

Lucapa Diamond сообщила, что зафиксировала высокую относимую на ее долю операционную денежную маржу за полугодие в размере 13,5 млн австралийских долларов.

Согласно компании, ее операционная маржа за 2021 календарный год по максимуму оценивается в размере от 17 до 21 млн австралийских долларов.

Рудник Луло в этом году произведет 31–33 тысячи каратов алмазов, из которых от 12 400 до 13 200 каратов придется на долю Lucapa Diamond.

Ожидается, что в этом году на руднике Мотаэ будет добыто 40-42 тысячи каратов алмазного сырья, из которых от 28 000 до 29 400 каратов будет принадлежать Lucapa Diamond, зарегистрированной на Австралийской фондовой бирже (Australian Securities Exchange, ASX).



Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished





