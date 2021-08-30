В июле розничные продажи ювелирных изделий в Гонконге выросли на 27,1%

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Согласно сообщению Reuters, продажи ювелирных изделий, часов и ценных подарков в Гонконге, которые до пандемии в значительной степени зависели от китайских туристов с материка, в июле выросли на 27,1% по сравнению с пересмотренной цифрой роста в 31,9% в июне.

В июле розничные продажи различных товаров в Гонконге росли уже шестой месяц подряд, чему способствовали стабилизация ситуации с COVID-19 и улучшение положения дел на рынке труда наряду с восстановлением экономики. В июле они увеличились на 2,9%, по сравнению с июлем прошлого года, достигнув 3,5 млрд долларов, и на 5,8% по сравнению с июнем этого года, согласно правительственным данным.

В натуральном выражении общие розничные продажи в июле выросли на 0,9% по сравнению с июлем прошлого года и на пересмотренные 2,9% по сравнению с предыдущим месяцем. За первые семь месяцев 2021 года общий объем розничных продаж увеличился на 7,6% в стоимостном выражении и на 6,2% в натуральном. Розничные онлайн-продажи в июле выросли на 29% в годовом исчислении по сравнению с пересмотренным ростом в 64% в июне.

Во втором квартале экономика Гонконга выросла на 7,6% после спада, вызванного пандемией коронавируса годом ранее, и правительство повысило прогноз роста на 2021 год до 5,5-6,5% с 3,5%-5,5%.



Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished





