Эксклюзив
В алмазной отрасли существует значительная потребность в интеллектуальных и технологических финансовых решениях
MDPS, израильская начинающая финансово технологическая компания, входящая в Mazalit Group, готовится вскоре войти в алмазную отрасль. Зеев Маймон (Zeev Maimon), генеральный директор MDPS, является также основателем и генеральным директором MAZALIT...
30 августа 2021
Будущее для синтетики в том, что появилась возможность вырастить такой камень, какой ты хочешь, и сделать из него то, что ты хочешь
Алекс Попов, президент Московской алмазной биржи и руководитель ювелирного бренда Âme, использующего для производства ювелирных украшений выращенные в лаборатории бриллианты, в интервью отраслевому агентству Rough&Polished поделился своими взглядами...
23 августа 2021
Программа GemFair компании De Beers охватывает более 160 старателей в Сьерра-Леоне
В 2018 году De Beers запустила свою пилотную программу GemFair в округе Коно (Kono) в Сьерра-Леоне, включив в нее 14 участков добычи алмазов с тем, чтобы обеспечить безопасный путь на рынок для алмазов из этических источников, добытых старателями...
16 августа 2021
«Грант»: «Мы хотим продвигать не только собственный бренд, но и бренд Санкт-Петербурга»
«Грант» - ювелирная компания в Санкт-Петербурге, основанная в 1999 году как небольшая частная мастерская по производству изделий из золота с бриллиантами. По данным пробирной инспекции, с 2007 года производство компании входит в десятку крупнейших производителей...
09 августа 2021
Поколение Z считает платину металлом будущего, полагая, что она привносит новизну
Сринивасан (Srinivasan), выпускник Мадрасского университета, в 1984 году основал предприятие по производству ювелирных изделий, в котором работало всего 10 человек. Сегодня его группа компаний из Южной Индии является одним из крупнейших конгломератов...
02 августа 2021
В июле розничные продажи ювелирных изделий в Гонконге выросли на 27,1%
В июле розничные продажи различных товаров в Гонконге росли уже шестой месяц подряд, чему способствовали стабилизация ситуации с COVID-19 и улучшение положения дел на рынке труда наряду с восстановлением экономики. В июле они увеличились на 2,9%, по сравнению с июлем прошлого года, достигнув 3,5 млрд долларов, и на 5,8% по сравнению с июнем этого года, согласно правительственным данным.
В натуральном выражении общие розничные продажи в июле выросли на 0,9% по сравнению с июлем прошлого года и на пересмотренные 2,9% по сравнению с предыдущим месяцем. За первые семь месяцев 2021 года общий объем розничных продаж увеличился на 7,6% в стоимостном выражении и на 6,2% в натуральном. Розничные онлайн-продажи в июле выросли на 29% в годовом исчислении по сравнению с пересмотренным ростом в 64% в июне.
Во втором квартале экономика Гонконга выросла на 7,6% после спада, вызванного пандемией коронавируса годом ранее, и правительство повысило прогноз роста на 2021 год до 5,5-6,5% с 3,5%-5,5%.
Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished