Рост продаж алмазов способствует экономическому росту Ботсваны

Сегодня Новости

Рост продаж алмазов в сочетании с недавним изменением базового года для расчета ВВП привел к тому, что Ботсвана пересмотрела свой экономический рост, определив его в размере 9,7% в 2021 году с предыдущего февральского прогноза в 8,8%.

«Более сильное, чем прогнозировалось, сокращение производства в 2020 году, как ожидается, будет компенсировано улучшением роста в 2021 году, который в настоящее время пересмотрен в сторону повышения до 9,7% за год», - приводит агентство Reuters слова министра финансов Ботсваны Пегги Сераме (Peggy Serame).

Продажи алмазного сырья компанией Debswana выросли на 41% в первой половине 2021 года благодаря спросу со стороны основных рынков США и Китая.

В 2020 году продажи алмазного сырья Debswana упали на 30% в результате пандемии COVID-19.

Ботсвана недавно изменила базовый год для расчета ВВП с 2006-го на 2016-й с тем, чтобы повысить точность измерения экономического роста.

В результате этого изменения в прошлом году экономический спад составил 8,5% вместо первоначально заявленных 7,9%, в то время как номинальный ВВП в настоящее время снизился на 4,6% и составляет 15,5 млрд долларов.



Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished





