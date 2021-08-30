Эксклюзив
В алмазной отрасли существует значительная потребность в интеллектуальных и технологических финансовых решениях
MDPS, израильская начинающая финансово технологическая компания, входящая в Mazalit Group, готовится вскоре войти в алмазную отрасль. Зеев Маймон (Zeev Maimon), генеральный директор MDPS, является также основателем и генеральным директором MAZALIT...
30 августа 2021
Будущее для синтетики в том, что появилась возможность вырастить такой камень, какой ты хочешь, и сделать из него то, что ты хочешь
Алекс Попов, президент Московской алмазной биржи и руководитель ювелирного бренда Âme, использующего для производства ювелирных украшений выращенные в лаборатории бриллианты, в интервью отраслевому агентству Rough&Polished поделился своими взглядами...
23 августа 2021
Программа GemFair компании De Beers охватывает более 160 старателей в Сьерра-Леоне
В 2018 году De Beers запустила свою пилотную программу GemFair в округе Коно (Kono) в Сьерра-Леоне, включив в нее 14 участков добычи алмазов с тем, чтобы обеспечить безопасный путь на рынок для алмазов из этических источников, добытых старателями...
16 августа 2021
«Грант»: «Мы хотим продвигать не только собственный бренд, но и бренд Санкт-Петербурга»
«Грант» - ювелирная компания в Санкт-Петербурге, основанная в 1999 году как небольшая частная мастерская по производству изделий из золота с бриллиантами. По данным пробирной инспекции, с 2007 года производство компании входит в десятку крупнейших производителей...
09 августа 2021
Поколение Z считает платину металлом будущего, полагая, что она привносит новизну
Сринивасан (Srinivasan), выпускник Мадрасского университета, в 1984 году основал предприятие по производству ювелирных изделий, в котором работало всего 10 человек. Сегодня его группа компаний из Южной Индии является одним из крупнейших конгломератов...
02 августа 2021
Рост продаж алмазов способствует экономическому росту Ботсваны
«Более сильное, чем прогнозировалось, сокращение производства в 2020 году, как ожидается, будет компенсировано улучшением роста в 2021 году, который в настоящее время пересмотрен в сторону повышения до 9,7% за год», - приводит агентство Reuters слова министра финансов Ботсваны Пегги Сераме (Peggy Serame).
Продажи алмазного сырья компанией Debswana выросли на 41% в первой половине 2021 года благодаря спросу со стороны основных рынков США и Китая.
В 2020 году продажи алмазного сырья Debswana упали на 30% в результате пандемии COVID-19.
Ботсвана недавно изменила базовый год для расчета ВВП с 2006-го на 2016-й с тем, чтобы повысить точность измерения экономического роста.
В результате этого изменения в прошлом году экономический спад составил 8,5% вместо первоначально заявленных 7,9%, в то время как номинальный ВВП в настоящее время снизился на 4,6% и составляет 15,5 млрд долларов.
Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished