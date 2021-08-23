BlueRock Diamonds продала три алмаза за 1,1 млн долларов

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Компания BlueRock Diamonds продала три недавно добытых камня ювелирного качества весом 58,6 карата, 21,6 карата и 14,3 карата со своего алмазного рудника Кареевлей (Kareevlei) в районе Кимберли в Южной Африке за 1,1 млн долларов.

Алмазодобывающая компания, зарегистрированная на лондонском Рынке альтернативных инвестиций (Alternative Investment Market, AIM), сообщила, что камни были проданы за 585 000, 268 000 и 236 000 долларов соответственно.

«Мы довольны ценой, достигнутой за каждый из этих высококачественных алмазов, в результате чего общая выручка от продаж на августовском тендере составила 2,1 млн долларов, что намного превышает предыдущую самую высокую месячную выручку примерно в 900 000 долларов», - сказал исполнительный председатель компании Майк Хьюстон (Mike Houston). - Средняя цена за карат всей проданной партии алмазов составила около 800 долларов».

Он также сообщил, что ввод в эксплуатацию нового трансформационного завода идет по плану.



Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished





