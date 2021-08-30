Китайские миллениалы ценят традиционные золотые украшения

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В последнее время для многих состоятельных молодых китайских потребителей, когда речь заходит о ювелирных украшениях, на первый план выходит современная простота и возврат к традициям.

Согласно данным, продажи золотых браслетов, кулонов, серег и ожерелий с изображениями драконов, фениксов, пионов и других традиционных китайских узоров и символов стремительно распространяются среди потребителей, особенно в возрасте от 20 до 30 лет, что способствует восстановлению спроса на золото в страна после спада, вызванного пандемией.

По словам руководителей отрасли, бум электронной коммерции и национальная гордость способствуют росту спроса на так называемые старинные золотые украшения, которые требуют сложного мастерства и могут иметь наценку на 20% или более по сравнению с обычными золотыми украшениями.



Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished





