АЛРОСА может направить 64,7 млрд руб. на выплату дивидендов за первые шесть месяцев 2021 года

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Как сообщила компания, Наблюдательный совет АЛРОСА на заседании 26 августа рекомендовал общему собранию акционеров направить на выплату дивидендов за первые шесть месяцев 2021 года 64,7 млрд руб. или 8,79 рубля на акцию, что соответствует 100% свободного денежного потока за этот период.

«Уверенное восстановление спроса на алмазы и ювелирную продукцию с бриллиантами с начала года позволил компании быстро улучшить финансовые показатели и рентабельность операций. Благодаря этому компания уже в 2021 году показала рекордный уровень дивидендных платежей – в 3 квартале АЛРОСА выплатила за 2 полугодие 2020 года дивиденды в сумме 70,3 млрд рублей. Уровень долговой нагрузки позволяет компании направить за 1 полугодие 2021 года весь свободный денежный поток в размере 64,7 млрд рублей. Если акционеры утвердят рекомендацию по дивидендам, то в 2021 году акционеры в общей сложности получат 135 млрд руб., что превышает совокупные дивиденды, выплаченные за 2018 и 2019 годы», – прокомментировал генеральный директор – председатель правления АЛРОСА Сергей Иванов.

Внеочередное общее собрание акционеров в соответствии с законодательством состоится 30 сентября 2021 г. Датой составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов, рекомендовано определить 19 октября 2021 года.



Владимир Малахов, Rough&Polished





