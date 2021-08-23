Эксклюзив
В алмазной отрасли существует значительная потребность в интеллектуальных и технологических финансовых решениях
MDPS, израильская начинающая финансово технологическая компания, входящая в Mazalit Group, готовится вскоре войти в алмазную отрасль. Зеев Маймон (Zeev Maimon), генеральный директор MDPS, является также основателем и генеральным директором MAZALIT...
Вчера
Будущее для синтетики в том, что появилась возможность вырастить такой камень, какой ты хочешь, и сделать из него то, что ты хочешь
Алекс Попов, президент Московской алмазной биржи и руководитель ювелирного бренда Âme, использующего для производства ювелирных украшений выращенные в лаборатории бриллианты, в интервью отраслевому агентству Rough&Polished поделился своими взглядами...
23 августа 2021
Программа GemFair компании De Beers охватывает более 160 старателей в Сьерра-Леоне
В 2018 году De Beers запустила свою пилотную программу GemFair в округе Коно (Kono) в Сьерра-Леоне, включив в нее 14 участков добычи алмазов с тем, чтобы обеспечить безопасный путь на рынок для алмазов из этических источников, добытых старателями...
16 августа 2021
«Грант»: «Мы хотим продвигать не только собственный бренд, но и бренд Санкт-Петербурга»
«Грант» - ювелирная компания в Санкт-Петербурге, основанная в 1999 году как небольшая частная мастерская по производству изделий из золота с бриллиантами. По данным пробирной инспекции, с 2007 года производство компании входит в десятку крупнейших производителей...
09 августа 2021
Поколение Z считает платину металлом будущего, полагая, что она привносит новизну
Сринивасан (Srinivasan), выпускник Мадрасского университета, в 1984 году основал предприятие по производству ювелирных изделий, в котором работало всего 10 человек. Сегодня его группа компаний из Южной Индии является одним из крупнейших конгломератов...
02 августа 2021
АЛРОСА может направить 64,7 млрд руб. на выплату дивидендов за первые шесть месяцев 2021 года
«Уверенное восстановление спроса на алмазы и ювелирную продукцию с бриллиантами с начала года позволил компании быстро улучшить финансовые показатели и рентабельность операций. Благодаря этому компания уже в 2021 году показала рекордный уровень дивидендных платежей – в 3 квартале АЛРОСА выплатила за 2 полугодие 2020 года дивиденды в сумме 70,3 млрд рублей. Уровень долговой нагрузки позволяет компании направить за 1 полугодие 2021 года весь свободный денежный поток в размере 64,7 млрд рублей. Если акционеры утвердят рекомендацию по дивидендам, то в 2021 году акционеры в общей сложности получат 135 млрд руб., что превышает совокупные дивиденды, выплаченные за 2018 и 2019 годы», – прокомментировал генеральный директор – председатель правления АЛРОСА Сергей Иванов.
Внеочередное общее собрание акционеров в соответствии с законодательством состоится 30 сентября 2021 г. Датой составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов, рекомендовано определить 19 октября 2021 года.
Владимир Малахов, Rough&Polished