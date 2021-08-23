В ЮАР продолжает сокращаться число малых и юниорных алмазодобывающих компаний

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В марте 2020 года в Южной Африке насчитывалось 220 малых и юниорных алмазодобывающих компаний, что свидетельствует о высоком уровне безработицы в стране.

Об этом говорится в докладе, написанном Синазо Длакаву (Sinazo Dlakavu), выпускницей факультета геологии Университета Нельсона Манделы, и опубликованном в августе африканским Институтом наблюдения за Землей (Earth Observatory Institute) при содействии Университета Нельсона Манделы.

В 2004 году в ЮАР в этом секторе работало около 2000 компаний.

Издание Mining Weekly сообщает, что продолжающееся сокращение числа малых и юниорных алмазодобывающих компаний ощущается в районе Намакваленда на западном побережье Южной Африки; в Северо-Капской провинции, включая исторический алмазный центр Кимберли; и в Северо-Западной провинции.

Политические и нормативные вопросы, безопасность, а также ненадежное электроснабжение упоминаются в докладе в качестве факторов, которые способствовали значительному сокращению числа малых горнодобывающих предприятий за последние годы.

По мнению Длакаву, правительство Южной Африки должно упростить открытие бизнеса для новичков в рамках отрасли, где работают малые и юниорные алмазодобывающие предприятия, начав это с разработки отраслевой политики добычи полезных ископаемых и соответствующих нормативных актов.

Она призвала к модернизации системы управления минеральными ресурсами Южной Африки, которая упростила бы процесс подачи заявок и получения лицензий.

«Малым и юниорным алмазодобывающим компаниям нужны практические и творческие механизмы для преобразования этой отрасли, - утверждает Длакаву. - Этому может способствовать создание небольшого фонда алмазодобытчиков для поддержки особенно местных и начинающих малых алмазодобытчиков; а также предоставление информации и технической помощи от таких организаций, как Совет по наукам о Земле (Council for Geoscience) и Mintek».



Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished





