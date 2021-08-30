Akobo Minerals выбирает подрядчика для проведения металлургических испытаний в Эфиопии

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Компания Akobo Minerals заключила с зимбабвийской компанией по переработке полезных ископаемых Peacocke and Simpson контракт на проведение металлургических испытаний на ее золотом проекте Сегеле (Segele) в Эфиопии.

В сообщении Akobo Minerals говорится, что металлургические испытания составляют ключевую часть подготовки к добыче и включают в себя серию лабораторных испытаний, чтобы определить, какая серия оборудования наиболее эффективно извлекает золото из минералов.

Основная проба весом более 200 кг, содержащая большое количество видимого золота из трех новых пробуренных скважин, была отправлена в специализированную лабораторию металлургических испытаний золота компании Peacocke and Simpson.

Результаты испытаний ожидаются в течение нескольких недель, после чего будет разработан детальный проект завода по переработке руды.

«Эти металлургические испытания являются важной частью предварительных технико-экономических обоснований, и, следовательно, мы ведем наши горные исследования с опережением графика, - сказал исполнительный директор компании Йорген Эвьен (Jørgen Evjen). - Мы очень положительно оцениваем результаты предварительного исследования, и предварительное технико-экономическое обоснование, вероятно, даст нам очень прочную основу для прогнозирования денежных потоков».



Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished





