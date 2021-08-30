Эксклюзив
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30 августа 2021
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02 августа 2021
Австралия опережает Китай по добыче золота
С января по июнь объем производства золота в Австралии составил 157 тонн, из которых 74 тонны было получено в первом квартале и 83 тонны во втором. За тот же период Китай произвел 153 тонны золота.
Увеличение добычи золота в Австралии на 12% с марта по июнь 2021 года может быть связано с увеличением добычи на новых и существующих предприятиях.
На руднике Фостервиль (Fosterville) в районе города Киркленд-Лейк в штате Виктория объем добычи во втором квартале увеличился на 49 000 унций за счет повышения содержания металла в руде. Рудник Боддингтон (Boddington) компании Newmont в штате Западная Австралия увеличил добычу на 36 000 унций, в то время как добыча на руднике Карлтон (Carlton) компании Evolution Mining в штате Квинсленд увеличилась на 11 700 унций золота. Рудник Карлавинда (Karlawinda) компании Capricorn Resources также внес свою лепту в дело. Его первое золото было разлито во втором квартале, и он наращивает добычу до достижения годового производства на уровне около 100 000 унций. Рудник Кадиа Ист (Cadia East) компании Newcrest Mining стал крупнейшим производителем золота в 2020-2021 финансовом году - 764 895 унций. За ним следуют рудники Боддингтон с 700 000 унций и Фостервиль, добывший 592 178 унций.
Согласно данным Геологической службы США, Китай является крупнейшим производителем золота в мире с 2007 года, когда он обогнал Южную Африку. Более десяти лет Австралия была вторым по величине производителем золота в мире. По сообщению Surbiton Associates, падение производства золота в Китае может быть связано с несчастными случаями на производстве (в том числе со смертельным исходом) и с остановками производства по мере проведения расследований.
Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished