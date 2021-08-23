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Индийский фермер добыл на месторождении Панна алмаз весом 6,47 карата
Фото: The Hindu
Удача в шестой раз улыбнулась фермеру из индийского штата Мадхья-Прадеш, добывшему алмаз весом 6,47 карата на рудниках в районе Панна. Фермер Пракаш Маджумдар (Prakash Majumdar) нашел этот алмаз в прошлую пятницу на руднике в деревне Джаруапур (Jaruapur) в этом районе, сообщила Нутан Джайн (Nutan Jain), чиновница, ответственная за добычу алмазов, согласно сообщению в газете The Hindu.
Этот высококачественный алмаз шестой, добытый им за два года на земле, взятой в аренду у правительства.
По словам Джайн, алмаз будет выставлен на продажу на предстоящем аукционе, а цена будет установлена в соответствии с указаниями правительства.
Маджумдар сказал, что поделится суммой, полученной с аукциона, со своими четырьмя партнерами, занятыми разработкой карьера. Он сообщил, что в прошлом году нашел алмаз массой 7,44 карата. Кроме того, за последние два года он добыл еще четыре драгоценных камня весом от 2 каратов до 2,5 карата.
По частным оценкам, алмаз весом 6,47 карата, вероятно, будет стоить на аукционе около 3 млн рупий. Запасы алмазов в районе Панна оцениваются в 1,2 млн каратов. Правительство штата сдает в аренду небольшие участки земли в районе этого заповедника местным фермерам и рабочим для добычи алмазов и сдачи их на хранение районному чиновнику, ведающему вопросами горной добычи.
Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished