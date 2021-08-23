De Beers представила свою новую стратегию по подключению потребителей к своей социальной программе

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De Beers Group представила свою новую стратегию, направленную на то, чтобы привлечь потребителей к своей социальной программе и напрямую вовлечь их в достижение амбициозных целей компании в области устойчивого развития на период до 2030 года.

Новый подход был представлен на завтраке JCK Luxury Breakfast исполнительными вице-президентами De Beers Стивеном Люсье (Stephen Lussier) и Дэвидом Прагером (David Prager) в рамках темы «Сила целевых брендов: как ценности создают ценность».

Подчеркивая растущий интерес потребителей к покупке брендов, которые имеют очевидную социальную цель, позволяя им выражать свои ценности через бренды, которые они носят, Люсье и Прагер рассказали о новаторских программах De Beers, направленных на защиту природы, обеспечение равных возможностей и создание процветающих сообществ.

После ребрендинга Forevermark в De Beers Forevermark, объявленного ранее в этом году, De Beers будет инвестировать значительно больше средств в бренд De Beers для создания у наибольшего числа потребителей положительного отношения к бриллиантам De Beers.

Кроме того, выходя за рамки своих ювелирных магазинов De Beers Jewellers и De Beers Forevermark, компания разрабатывает новую программу надежных источников – «Код происхождения De Beers» (De Beers Code of Origin). Этот уникальный индивидуальный код гарантирует, что бриллиант является природным, не происходит из зон конфликтов, а был добыт компанией De Beers в Ботсване, Канаде, Намибии или ЮАР.

В США и Китае код происхождения De Beers будет ориентирован на бриллианты весом более 0,30 карата, которые были добыты компанией De Beers. Сам код будет наноситься на поверхность бриллианта, но он будет невидим невооруженным глазом и не повлияет на чистоту камня. Код происхождения также будет доступен в Индии для ювелирных изделий, содержащих мелкие бриллианты. Код будет указан в сертификате ювелирных изделий.

«Код происхождения в настоящее время находится в стадии разработки на рынках по всему миру и получил очень обнадеживающий отклик. В предстоящие месяцы мы будем работать с нашими сайтхолдерами и американскими розничными торговцами и продолжим поиск новых партнеров по развитию, чтобы поддержать наше намерение расширить программу», - сказал исполнительный вице-президент и главный бренд-директор De Beers Прагер.



Алекс Шишло для Rough&Polished





