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02 августа 2021
Выручка и объем производства Shanta Gold в первом полугодии снизились, в то время как прибыль утроилась
В сообщении компании говорится, что средняя цена реализации золота составила 1 807 долларов за унцию по сравнению с предыдущими 1 533 долларами за унцию.
Снижение выручки объясняется уменьшением проданной продукции в унциях, что было частично компенсировано более высокой средней ценой реализации.
Однако прибыль компании после налогообложения утроилась, достигнув 3,1 млн долларов в первом полугодии по сравнению с 1 млн долларов в 2020 году.
Производство золота в Shanta Gold упало до 28 842 унции в первой половине 2021 года с 42 383 унций в предыдущем году из-за более низкого, чем ожидалось, содержания драгоценного металла в ходе подземной добычи.
Компания заявила, что ее годовой прогноз производства золота на 2021 год составляет от 60 000 до 65 000 унций.
«Несмотря на то, что мы разочарованы тем, что объем производства и продаж нашего золота [в первом полугодии] ниже, чем в прошлом году, наши сильные фундаментальные показатели, касающиеся чистых денежных средств, низкого уровня долга и стабильного операционного денежного потока, свидетельствуют о хорошем финансовом состоянии компании, и я рад объявить о промежуточных дивидендах в размере 0,10 пенса на акцию, которые предложено выплатить в октябре 2021 года, - сказал исполнительный директор Shanta Gold Эрик Зуррин (Eric Zurrin). - Мы также рады подтвердить, что получили компенсацию НДС в размере 4,2 млн долларов США в течение первой половины года и еще 2,1 млн долларов США в виде возмещения НДС по окончании отчетного периода в ходе работы с правительством Танзании над погашением невыплаченного остатка».
Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished