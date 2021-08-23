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02 августа 2021
De Beers и National Geographic вступили в партнерство по защите бассейна реки Окаванго в Африке
Алмазная компания заявила, что пятилетнее обязательство в рамках партнерства направлено на совместную работу с людскими сообществами по всей Окаванго для разработки общих экологических решений, которые открывают коллективные экономические возможности.
Бассейн Окаванго, охватывающий южную Анголу, восточную Намибию и север Ботсваны, является основным источником воды для дельты Окаванго.
Генеральный директор De Beers Брюс Кливер (Bruce Cleaver) сказал, что, делясь опытом и ресурсами группы компаний De Beers и работая с местными людскими сообществами, правительствами и другими партнерами из числа неправительственных организаций, все вместе они окажут положительное влияние, намного большее, чем то, которого можно было бы достичь в одиночку.
Работающий в Национальном географическом обществе исследователь и лидер осуществляемого этой организацией проекта «Девственная природа Окаванго» (Okavango Wilderness) Стив Бойс (Steve Boyes) сказал, что нет никаких сомнений в том, что бассейн реки Окаванго находится под угрозой.
«От того, как мы будем относиться к этой хрупкой экосистеме в ближайшие годы, будет зависеть ее жизнеспособность - для будущих поколений людей и для дикой природы, - отметил он. - Это наш последний шанс помочь защитить это чудо природы, и мы рады сотрудничать с De Beers в этом критически важном проекте».
Дельта Окаванго, расположенная в северной части Ботсваны, является одной из важнейших экосистем Африки, не имеющей себе равных по своему биоразнообразию, и служит домом для самой большой оставшейся в мире популяции слонов, а также львов, гепардов, диких собак и сотен видов птиц, утверждает De Beers.
Здоровье дельты Окаванго зависит от ее истоковых озер и рек, в которых течет вода, выпадающая в виде дождя в высокогорьях Анголы.
Проект Национального географического общества «Девственная природа Окаванго» работает над обеспечением постоянной и устойчивой защиты бассейна Окаванго с 2015 года.
Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished