Эксклюзив
В алмазной отрасли существует значительная потребность в интеллектуальных и технологических финансовых решениях
MDPS, израильская начинающая финансово технологическая компания, входящая в Mazalit Group, готовится вскоре войти в алмазную отрасль. Зеев Маймон (Zeev Maimon), генеральный директор MDPS, является также основателем и генеральным директором MAZALIT...
Сегодня
Будущее для синтетики в том, что появилась возможность вырастить такой камень, какой ты хочешь, и сделать из него то, что ты хочешь
Алекс Попов, президент Московской алмазной биржи и руководитель ювелирного бренда Âme, использующего для производства ювелирных украшений выращенные в лаборатории бриллианты, в интервью отраслевому агентству Rough&Polished поделился своими взглядами...
23 августа 2021
Программа GemFair компании De Beers охватывает более 160 старателей в Сьерра-Леоне
В 2018 году De Beers запустила свою пилотную программу GemFair в округе Коно (Kono) в Сьерра-Леоне, включив в нее 14 участков добычи алмазов с тем, чтобы обеспечить безопасный путь на рынок для алмазов из этических источников, добытых старателями...
16 августа 2021
«Грант»: «Мы хотим продвигать не только собственный бренд, но и бренд Санкт-Петербурга»
«Грант» - ювелирная компания в Санкт-Петербурге, основанная в 1999 году как небольшая частная мастерская по производству изделий из золота с бриллиантами. По данным пробирной инспекции, с 2007 года производство компании входит в десятку крупнейших производителей...
09 августа 2021
Поколение Z считает платину металлом будущего, полагая, что она привносит новизну
Сринивасан (Srinivasan), выпускник Мадрасского университета, в 1984 году основал предприятие по производству ювелирных изделий, в котором работало всего 10 человек. Сегодня его группа компаний из Южной Индии является одним из крупнейших конгломератов...
02 августа 2021
Цены на платину и палладий снижаются из-за опасений по поводу потребления автомобилей
Цена на палладий упала на 1,6%, до 2 386 долларов за унцию, а платина подешевела на 1%, до 983 долларов за унцию. С момента достижения 4 мая рекордно высокого уровня в 3 019 долларов США, цена на палладий упала на 21%, что привело к тому, что металл оказался на территории медвежьего рынка. Платина подешевела на 27% с момента достижения циклического максимума в 1 349 долларов в феврале.
Оба драгоценных металла широко используются в автомобилестроении при производстве каталитических нейтрализаторов, но в этом году спрос упал, поскольку нехватка других компонентов транспортных средств, особенно полупроводников, сдерживала автомобильное производство.
По оценкам, мировое производство автомобилей может сократиться на 7,1 млн автомобилей в 2021 году, поскольку узкие места в цепочке поставок сохранятся из-за экономических потрясений, вызванных ростом числа случаев заражения COVID-19.
Недавно Toyota объявила, что ожидает падения производства на 40% в сентябре, поскольку она приостанавливает производственные линии из-за нехватки запчастей, а в немецком Volkswagen заявили, что нестабильное и ограниченное предложение полупроводников означает, что нельзя исключать корректировки производства. Это повлияло на настроения инвесторов в отношении металлов платиновой группы (МПГ), и положение этих металлов на рынке стало склоняться в пользу продавцов.
Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished