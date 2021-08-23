Цены на платину и палладий снижаются из-за опасений по поводу потребления автомобилей

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По сообщениям СМИ, в последнее время цены на палладий и платину резко упали из-за опасений по поводу спроса со стороны автомобильного сектора после роста показателей заражения вариантом Delta COVID-19 во всем мире.

Цена на палладий упала на 1,6%, до 2 386 долларов за унцию, а платина подешевела на 1%, до 983 долларов за унцию. С момента достижения 4 мая рекордно высокого уровня в 3 019 долларов США, цена на палладий упала на 21%, что привело к тому, что металл оказался на территории медвежьего рынка. Платина подешевела на 27% с момента достижения циклического максимума в 1 349 долларов в феврале.

Оба драгоценных металла широко используются в автомобилестроении при производстве каталитических нейтрализаторов, но в этом году спрос упал, поскольку нехватка других компонентов транспортных средств, особенно полупроводников, сдерживала автомобильное производство.

По оценкам, мировое производство автомобилей может сократиться на 7,1 млн автомобилей в 2021 году, поскольку узкие места в цепочке поставок сохранятся из-за экономических потрясений, вызванных ростом числа случаев заражения COVID-19.

Недавно Toyota объявила, что ожидает падения производства на 40% в сентябре, поскольку она приостанавливает производственные линии из-за нехватки запчастей, а в немецком Volkswagen заявили, что нестабильное и ограниченное предложение полупроводников означает, что нельзя исключать корректировки производства. Это повлияло на настроения инвесторов в отношении металлов платиновой группы (МПГ), и положение этих металлов на рынке стало склоняться в пользу продавцов.



Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished





