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02 августа 2021
Sarine Technologies обеспечивает алмазной отрасли поддающуюся проверке отслеживаемость происхождения камней
Платформа предоставляет два варианта поиска - один для бриллиантов, которые были полностью отслежены и для которых отчет об отслеживании по технологии Sarine Diamond Journey уже был выпущен. И второй вариант поиска для бриллиантов категории Sarine Ready, которые прошли процесс отслеживания и для которых отчет можно заказать по требованию.
Решение отслеживаемости Sarine уникально и отличается от других, поскольку это единственное решение, основанное на данных, созданных технологией, а не на заявленных данных или непроверенных данных, извлеченных из систем управления запасами участвующих сторон. Программа Sarine Diamond Journey также предоставляет обширные данные о перемещении камней, пройденных ими технологических этапах и их владении на протяжении всего алмазопровода, а не только информацию о происхождении.
Дэвид Блок (David Block), генеральный директор Sarine Technologies, в связи с этим сказал: «Мы рады видеть значительный рост спроса на отслеживаемые программой Sarine Diamond Journey бриллианты и считаем, что ключевым элементом успеха является способность легко находить и поставлять такие камни. Мы продолжаем инвестировать в эту область и гордимся тем, что можем предоставить отрасли самый высокий уровень гарантии в отношении отслеживаемости на протяжении всего алмазопровода».
Эхуд Коэн (Ehud Cohen), председатель совета директоров IDEX Online, отметил: «Мы очень гордимся тем, что сотрудничаем с Sarine в обеспечении большей уверенности покупателей в этических и устойчивых источниках бриллиантов, и мы рассматриваем это как очень важный шаг. Как всегда, IDEX продолжает приносить для своих членов самую ценную информацию и обеспечивать прозрачность, необходимую на сегодняшнем рынке для совершения осознанной покупки».
Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished