Эксклюзив
Будущее для синтетики в том, что появилась возможность вырастить такой камень, какой ты хочешь, и сделать из него то, что ты хочешь
Алекс Попов, президент Московской алмазной биржи и руководитель ювелирного бренда Âme, использующего для производства ювелирных украшений выращенные в лаборатории бриллианты, в интервью отраслевому агентству Rough&Polished поделился своими взглядами...
23 августа 2021
Программа GemFair компании De Beers охватывает более 160 старателей в Сьерра-Леоне
В 2018 году De Beers запустила свою пилотную программу GemFair в округе Коно (Kono) в Сьерра-Леоне, включив в нее 14 участков добычи алмазов с тем, чтобы обеспечить безопасный путь на рынок для алмазов из этических источников, добытых старателями...
16 августа 2021
«Грант»: «Мы хотим продвигать не только собственный бренд, но и бренд Санкт-Петербурга»
«Грант» - ювелирная компания в Санкт-Петербурге, основанная в 1999 году как небольшая частная мастерская по производству изделий из золота с бриллиантами. По данным пробирной инспекции, с 2007 года производство компании входит в десятку крупнейших производителей...
09 августа 2021
Поколение Z считает платину металлом будущего, полагая, что она привносит новизну
Сринивасан (Srinivasan), выпускник Мадрасского университета, в 1984 году основал предприятие по производству ювелирных изделий, в котором работало всего 10 человек. Сегодня его группа компаний из Южной Индии является одним из крупнейших конгломератов...
02 августа 2021
Серебро и бриллианты – «черный хлеб» ювелира
Фирма «ГРИНГОР» - современная производственная ювелирная компания, созданная в 2002 году в Санкт-Петербурге. Она успешно занимается развитием и внедрением инноваций, многие из которых находят отклик в России и за рубежом. В 2012 году «ГРИНГОР» был удостоен...
26 июля 2021
Forevermark представляет свой 10-й ежегодный Индийский форум
Во время трехдневного мероприятия De Beers сделала несколько важных объявлений, в том числе о том, что торговая марка Forevermark™ будет переименована в De Beers Forevermark. Смена названия является частью более широкой трансформации бренда De Beers, направленной на предоставление потребителям значительных выгод в социальном и экологическом отношении, а также в плане получения драгоценных камней из ответственных источников - выгод, которые компания создает для людей и мест, где она добывает алмазы с тем, чтобы установить более тесную связь между Forevermark и культовым брендом De Beers.
Нэнси Лю (Nancy Liu), генеральный директор De Beers Forevermark, в связи с этим сказала: «За последнее десятилетие мы наблюдали эволюцию и развитие алмазной отрасли, а также изменение поведения потребителей. Потребители все чаще требуют, чтобы покупаемые ими бренды отражали их ценности и вызывали доверие. Бриллиант Forevermark всегда олицетворял высочайшие стандарты красоты и ответственного выбора поставщиков, и, более тесно увязав Forevermark с именем De Beers, мы можем напрямую связать обет Forevermark с ценностями и опытом, представленными De Beers».
Сачин Джайн (Sachin Jain), управляющий директор De Beers India, отметил: «В этом году мы удачно разработали тему форума «Сделай жизнь блестящей». Сегодня, как никогда ранее, мы осознаем нашу способность подключаться к еще более широкому кругу потребителей с нашей социальной целью и сделать жизнь яркой не только для этого поколения, но и для будущих поколений. Для нас это была возможность в течение трех дней собрать вместе наших партнеров, взаимодействовать и совершать сделки, и мы сделали несколько новых интересных объявлений, включая ребрендинг De Beers Forevermark, запуск коллекции Forevermark Avaanti и нашу новую программу «Кодекс происхождения», а также наше новое мотивирующее партнерство с National Geographic».
Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished