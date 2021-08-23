Forevermark представляет свой 10-й ежегодный Индийский форум

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Принадлежащая De Beers компания Forevermark провела в Мумбае с 24 по 26 августа 2021 года свой 10-й ежегодный форум, гибридное мероприятие с виртуальным и личным присутствием. Тема этого года «Сделай жизнь блестящей» отражает цель и веру De Beers в то, что ее бриллианты способны сделать жизнь яркой для ее клиентов, людских сообществ и планеты.

Во время трехдневного мероприятия De Beers сделала несколько важных объявлений, в том числе о том, что торговая марка Forevermark™ будет переименована в De Beers Forevermark. Смена названия является частью более широкой трансформации бренда De Beers, направленной на предоставление потребителям значительных выгод в социальном и экологическом отношении, а также в плане получения драгоценных камней из ответственных источников - выгод, которые компания создает для людей и мест, где она добывает алмазы с тем, чтобы установить более тесную связь между Forevermark и культовым брендом De Beers.

Нэнси Лю (Nancy Liu), генеральный директор De Beers Forevermark, в связи с этим сказала: «За последнее десятилетие мы наблюдали эволюцию и развитие алмазной отрасли, а также изменение поведения потребителей. Потребители все чаще требуют, чтобы покупаемые ими бренды отражали их ценности и вызывали доверие. Бриллиант Forevermark всегда олицетворял высочайшие стандарты красоты и ответственного выбора поставщиков, и, более тесно увязав Forevermark с именем De Beers, мы можем напрямую связать обет Forevermark с ценностями и опытом, представленными De Beers».

Сачин Джайн (Sachin Jain), управляющий директор De Beers India, отметил: «В этом году мы удачно разработали тему форума «Сделай жизнь блестящей». Сегодня, как никогда ранее, мы осознаем нашу способность подключаться к еще более широкому кругу потребителей с нашей социальной целью и сделать жизнь яркой не только для этого поколения, но и для будущих поколений. Для нас это была возможность в течение трех дней собрать вместе наших партнеров, взаимодействовать и совершать сделки, и мы сделали несколько новых интересных объявлений, включая ребрендинг De Beers Forevermark, запуск коллекции Forevermark Avaanti и нашу новую программу «Кодекс происхождения», а также наше новое мотивирующее партнерство с National Geographic».



Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished





